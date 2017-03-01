Полиция республики предлагает проверить госуслуги на себе

Во вторник в Сыктывкаре состоялась пресс-конференция, посвященная масштабной акции «Государственные услуги: проверено на себе». Акция, инициированная МВД Коми, проходит с 27 февраля по 3 марта. В эти дни сотрудники управления по вопросам миграции, информационного центра и госавтоинспекции будут оказывать техническую и консультационную помощь гражданам в вопросах регистрации на Едином портале государственных и муниципальных услуг.

Участники пресс-конференции перечислили неоспоримые преимущества получения госуслуг в электронном виде: доступны они 24 часа в сутки, семь дней в неделю, получить их можно не выходя из дома, без очередей, без посредничества чиновников. Госуслуги в электронном виде оказываются быстрее, чем при традиционном личном обращении.

Для того чтобы получать госуслуги в электронном виде, надо всего лишь зарегистрироваться на сайте gosuslugi.ru. Процедура регистрации предельно проста, на сайт можно зайти даже без регистрации, чтобы посмотреть, какие возможности открываются для зарегистрировавшихся граждан. Например, можно из дома отправить данные на оформление российского или заграничного паспорта, заказать выписку о состоянии пенсионного счета, узнать ИНН, оформить водительские права и многое другое. С 1 января на сайте gosuslugi.ru можно оплатить пошлины на государственные услуги со скидкой 30 процентов. Сэкономить можно при получении или замене водительского удостоверения, регистрации транспортного средства, государственной регистрации брака, регистрации расторжения брака.

Госуслуги в электронном виде можно получить и на портале государственных и муниципальных услуг Республики Коми (pgu.rkomi.ru). Если гражданин по каким-то причинам не может зарегистрироваться на сайте сам, помощь ему окажут специалисты действующих в Коми центров и офисов «Мои документы». В этих центрах также установлены компьютеры свободного доступа, где любой желающий может самостоятельно получить услуги в электронном виде.

Светлана СОЛОВЬЕВА

Фото Дмитрия НАПАЛКОВА