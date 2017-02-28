Поймана «Большая рыба»:

Февраль 28, 2017   Общество   Комментариев нет

Социальный ролик уральского «МегаФона» для благотворительного фонда «Мы вместе» получил награду общероссийской премии портала Sostav.ru

28 февраля. Екатеринбург. Социальный ролик «Путь домой», созданный креативным агентством «Восход» для уральского филиала «МегаФон» и благотворительного фонда «Мы вместе», стал единственным региональным проектом, получившим награду первой Экспертной рекламной Премии «Большая рыба».

Организатор премии ведущий федеральный портал о рекламе, маркетинге и PR — Sostav в течение двенадцати лет подводит «Итоги года» среди лучших рекламных кампаний по всей стране. В 2017 году инициаторы проекта дали название премии и впервые организовали личное награждение призёров. Большая рыба символизирует участников конкурса – настоящих «акул» сферы коммуникаций.

Сюжет регионального ролика-призера строится вокруг возвращения домой шестилетнего мальчика. В этом ему помогает маленький поросёнок, который служит проводником ребёнка на его пути домой. Но в конце оказывается, что всё путешествие – это яркий сон ребёнка, который лежит в больнице. Видео напоминает нам о том, что некоторые дети, к сожалению, мечтают о деньгах, которые окажутся в их копилке, чтобы побороть тяжелое заболевания и жить дальше. Видео

 «В номинации социальная реклама ролик «Путь домой» занял заслуженное второе место, набрав 126 баллов от 32 профессионалов индустрии. Нас, как организаторов радует, что в этом году в числе победителей оказалась и единственная региональная работа. Мы надеемся, что с каждым годом таких работ из разных уголков России будет все больше», — прокомментировала главный редактор портала Sostav Надежда Бережная.

 «Благодаря новой социальной коммуникации, которую инициировала и профинансировала наша компания в пользу сборов фонда «Мы вместе» в 2016 году количество благотворительных взносов для лечения и реабилитации тяжелобольных детей увеличилось на 9 миллионов по сравнению с 2015 годом. «Большая рыба» стала показателем, что ролик оценили и частные благотворители, и профессионалы рекламной индустрии.  Для нас данная награда стала четвёртой и наиболее значимой – это знак того, что замысел, идея и воплощение были верны и попали точно в цель», — прокомментировала директор по связям с общественностью компании «МегаФон» на Урале Людмила Столярова. 

На первом этапе редакция портала Sostav в течение года определяет лучшие рекламные проекты в 7 номинациях. Далее запускается народное голосование среди читателей портала, которые выбирают 10 лучших проектов в каждой номинации. В 2016 году во втором этапе голосования приняли участие более 10 тысяч человек. На финальном этапе 100 лучших специалистов рекламной индустрии России выбирают проекты-победители в каждой номинации. В жюри входят представители крупнейших компании и холдингов, креативных и рекламных агентств.

О деятельности благотворительного фонда «Мы вместе» https://fond-vmeste.ru/

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