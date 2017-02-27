210 миллиардов на развитие Арктики

Минэкономики России внесло в правительство страны проект новой версии госпрограммы развития Арктической зоны до 2025 года, сообщает «КоммерсантЪ». В документе содержится идея создания «опорных зон» в арктических регионах, которым федеральный центр будет оказывать финансовую поддержку для развития инфраструктуры. В перечне зон значится и Воркута. На эти цели минэк предлагает заложить 209,7 миллиарда рублей на 2017-2025 годы, из них 12,9 миллиарда – на текущий год.

Необходимость доработки программы объясняется тем, что действующих механизмов пространственного развития экономики и привлечения инвестиций для Арктической зоны недостаточно. Например, из 22 проектов создания особой экономической зоны в этом регионе к реализации запланирован только один – портовая экономическая зона в Мурманске, но и он не получил развития.

Коми тоже может рассчитывать на федеральную поддержку, поскольку в перечне «опорных зон» значится Воркутинская. Предлагается выделить по одной «опорной зоне» в каждом субъекте Арктики: Кольская, Архангельская, Ненецкая, Воркутинская, Ямало-Ненецкая, Таймыро-Туруханская, Северо-Якутская и Чукотская.

Создаваться такие зоны будут отдельными решениями правительства с перечнем мероприятий и приоритетных проектов (например, по созданию промышленной, транспортной, социальной или коммунальной инфраструктуры).

Якорными проектами большинства таких зон станут минерально-сырьевые центры – совокупность месторождений, связанных общей инфраструктурой и имеющих единый пункт отгрузки добываемого сырья в федеральную или региональную транспортную систему для доставки потребителям. Такой выбор объясняется тем, что на добычу и переработку полезных ископаемых приходится около 50 процентов всех проектов, по семь процентов – на геологоразведку и шельфовые проекты.

При этом каждая «опорная зона» будет иметь свою специфику для более точечного направления средств из бюджета.

Как рассказал «Республике» мэр Воркуты Игорь Гурьев, программа эта для заполярного города долгожданна.

– У нас подготовлен целый ряд проектов, которые нужно реализовать, в том числе социально значимых. Например, очень нужна автодорога от Воркуты до Нарьян-Мара. Также из проектов, которые нужно реализовать в первую очередь, могу назвать ремонт Усинского водовода. Это очень дорогостоящее дело – обойдется примерно в 2,3 миллиарда рублей, там протяженность труб 26 километров. Кроме того, «арктические» средства, когда они появятся, планируется вложить в реконструкцию Воркутинского аэропорта, в производство угольных брикетов, добычу угля открытым способом на Усинском месторождении.

Член комиссии Общественной палаты России по местному самоуправлению, ЖКХ и социальной инфраструктуре, член Совета Федерации по Арктике и Антарктике Игорь Шпектор в блиц-интервью «Республике» пояснил, что выделяемая сумма – очень незначительная, учитывая целевые задачи программы.

– Что касается Воркуты, планируется строительство центра МЧС по поиску и обеспечению техникой в случае необходимости оказания содействия и помощи людям, находящимся в Арктике. Если говорить об инфраструктуре, речь может идти о возможном выделении средств на строительство новой нитки водовода, поскольку старый водовод свое отслужил. Кроме того, на всех совещаниях я постоянно поднимаю вопрос о выделении средств на переселение из арктических районов, в том числе из Воркуты. Учитывая закрытие шахты «Северная», а также то, что в будущем будут выбывать работники шахты «Воргашорская», население города надо будет уменьшать и омолаживать.

Если нам не удастся сохранить Фонд содействия развитию ЖКХ, членом которого я являюсь, то, может быть, через Арктическую программу удастся переселить людей из аварийных домов, подлежащих сносу. В Москве собираются сносить все дома хрущевской серии, а на севере дома куда в более плохом состоянии, и в них продолжают жить люди.

– Но переселение означает сворачивание деятельности в арктических районах, а госпрограмма направлена на развитие этих территорий.

– Мы говорим об экономической составляющей развития Арктики, а она заключается не только в добыче нефти, газа и других полезных ископаемых, но и в решении социальных вопросов. Нужно переселять из Арктики людей, которые вышли на пенсию. Затраты на каждого живущего в Воркуте на 35-40 процентов выше, чем в средней полосе России. Деньги на переселение из районов Крайнего Севера выделяются, но очень незначительные, и переселение идет крайне медленными темпами.

– Воркута – прежде всего шахтерский город. Каковы здесь перспективы развития угольной промышленности?

– На совещании пятилетней давности в Сыктывкаре было сказано, что необходимо строить новые шахты – «Усинскую», «Сырьягинскую», но компания «Северсталь» к нашим предложениям не прислушалась. Липецкий металлургический комбинат соответствующую программу приостановил. Металл продается плохо, коксующийся уголь не нужен, и нет смысла в новых шахтах. Но в перспективе шахты, конечно, будут строиться. Однако при самом хорошем темпе на разработку новой шахты уйдет не менее пяти лет. То есть речь идет о достаточно отдаленной перспективе.

Галина Владис,

Анна Потехина

Фото Валентина ТИМЧЕНКО