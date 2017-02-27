Прорывной проект для региона

Республика Коми и группа компаний «Ренова» договорились о возможности совместной реализации в регионе проекта по строительству новейшего тепличного комплекса. Соответствующее соглашение подписали в понедельник глава Коми Сергей Гапликов и председатель совета директоров группы Виктор Вексельберг. Деловая встреча состоялась в Сочи в рамках Российского инвестиционного форума.

Соглашение предусматривает возможность совместной реализации проекта по строительству новейшего тепличного комплекса в Сосногорском районе, в том числе за счет использования механизмов частно-государственного партнерства. Реализация инвестиционного проекта предполагает использование мощностей Сосногорской ТЭЦ для снижения теплоэнергозатрат и соответственно повышение рентабельности производства.

– Строительство любого производственного объекта – это всегда новые рабочие места, дополнительные налоговые поступления. При этом укрепление продовольственной безопасности путем развития на территории республики современных высокотехнологичных сельхозпроизводств – один из безусловных приоритетов деятельности правительства региона. Реализация проекта строительства новейшего тепличного комплекса в Коми для нас вдвойне важна, поскольку это даст ценный практический опыт применения современных агротехнологий в северных климатических условиях. Мы признательны нашим партнерам в лице группы компаний «Ренова» за участие в социально-экономическом развитии республики. Мы готовы оказывать инвесторам весь спектр возможной господдержки, в том числе по привлечению рабочих кадров и высококвалифицированных специалистов, для ускорения реализации проектов, – отметил глава Коми Сергей Гапликов.

Как было отмечено в ходе подписания соглашения, наиболее высокотехнологичные на сегодняшний день тепличные комплексы способны производить качественный урожай даже на самых непростых с точки зрения сельского хозяйства территориях. Учитывая, что во внесезонный период на территорию Российской Федерации ввозится свыше одного миллиона тонн тепличных овощей, подобный проект может стать прорывом в сфере импортозамещения и будет способствовать укреплению продовольственной безопасности региона, в том числе стабилизации цен, вводу в оборот простаивающих сельхозземель, внедрению передовых агротехнологий, а также созданию новых рабочих мест.

Пресс-служба главы Коми

Фото rkomi.ru