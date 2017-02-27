Не стало Татьяны Кирпиченко

Литература Коми понесла утрату: 24 февраля на 27-м году жизни от лейкоза скончалась молодой талантливый поэт из Ижемского района Татьяна Кирпиченко.

Почти год, переживая страдания, поэтесса вела дневник, содержание которого для многих знавших и не знавших его автора, стало примером стойкости, высокого мужества, веры и умения подняться над ситуацией. В этом дневнике было все: ирония, редко соседствующая с отчаянием, безмерная любовь и тоска по маленькому сыну. Болезнь проходила неровно, то отступала, то атаковала. Только в последний месяц, когда силы окончательно покинули молодую маму, она перестала вести дневник.

За все время болезни через группу «ВКонтакте» с Татьяной Кирпиченко общались десятки людей, ежевечерне читалась молитва за здравие. Ей пытались помочь всем миром: для сбора средств на поиски донора костного мозга устраивались ярмарки и благотворительные концерты. Несколько месяцев назад надежда подошла совсем близко, оставались считанные дни до операции в Санкт-Петербурге.

– Немыслимо жаль, когда уходят в таком молодом возрасте, – поделился с «Республикой» заместитель правления регионального отделения Союза писателей России Андрей Попов. – Татьяна была очень талантливым, разносторонним, интеллектуальным человеком, глубоким, много читающим, ищущим. Она писала на двух языках, и произведения на коми ей удавались даже лучше, несмотря на то, что родилась она в Новосибирске и выучила в детстве коми язык, переехав сюда. И еще она много писала о смерти, хотя, конечно не хотела так рано уходить. Наверное, что-то ей диктовали небеса, и в те минуты она не могла писать иначе. Ее уход – большая потеря. Татьяна должна была вырасти в хорошего сильного автора, в ней видели будущее литературы республики. Скорбим и разделяем утрату с близкими поэта.

Марина Щербинина

Фото m-iz.ru