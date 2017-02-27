Детские автобусы без права на поездку

Проблема перевозки детей школьными автобусами стала темой обсуждения участников круглого стола, организованного активистами регионального отделения Общероссийского народного фронта. С предложением разобраться в этой проблеме и разработать предложения в законодательные органы в ОНФ обратились руководители детских организаций и представители родительских комитетов.

В начале встречи руководитель региональной рабочей группы ОНФ «Образование и культура как основы национальной идентичности», директор Сыктывкарского Дворца творчества детей и молодежи Татьяна Астарханова рассказала, что в России существенно ужесточились правила организованной перевозки детей автобусами. В частности, с 2017 года вступили в действие требования об организованной перевозке детей только автобусами, срок эксплуатации которых не превышает десяти лет, оснащенными тахографами, а также аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS.

Невозможность организовать с соблюдением всех стандартов перевозку детей вынуждает детские организации отказываться от поездок на собственном автобусе. Однажды юным авиамоделистам Дворца творчества пришлось добираться до Ухты рейсовыми автобусами вместе со своими творческими поделками, рискуя в поездке их сломать, так как для их транспортировки не было таких условий, как в собственном автобусе. В другой раз, чтобы не нарушить новые правила, на личном автобусе отправили только детские костюмы, а сами дети добирались до места проведения концерта своим ходом. Заместитель директора ГБУ «Спортивная школа по футболу» Людмила Рожицына подтвердила, что аналогичные примеры были и у них при поездке команды детей в Киров.

– Своих детей мы вывозить можем, но вот дать автобус для перевозки детей соседнему образовательному учреждению не можем, потому что для этого нужно войти в реестр перевозчиков, – рассказала Татьяна Астарханова. – Такого в жизни не было. Была методическая рекомендация по организации перевозок, и ею все пользовались, и все было нормально. А сейчас, если мы, будучи не в реестре, предоставим автобус другому учреждению, то нарушим сразу три пункта закона, за каждый из которых предусмотрен штраф в сто тысяч рублей. Сто тысяч штрафа за то, что ты не в реестре, еще сто тысяч – за то, что ты не уведомил о передаче автобуса региональный орган, и еще сто тысяч – за то, что у тебя нет страховки. А брать страховку сейчас нет смысла, потому что возить-то мы не можем. Страховка ведь имеет срок – она годичная.

Включение в реестр – функция регионального управления государственного автодорожного контроля. По словам Татьяны Астархановой, процедура эта достаточно долгая, некоторые индивидуальные предприниматели-перевозчики жалуются, что после подачи документов уже полгода ждут включения в реестр.

– Мы тоже отправили заявку в реестр, ждем, что нам скажут. Раньше наш автобус был задействован с утра до вечера, мы постоянно возили детей на разные смотры и конкурсы, ради этого даже взяли двух водителей, а сегодня автобус простаивает, потому что мы возим детей только из дворца, а водители чистят снег, – посетовала Татьяна Астарханова.

Площадка проходила с участием представителей центра общественных законодательных инициатив, и у собравшихся была возможность не только обозначить проблему, но и предложить пути ее решения и донести эти предложения до депутатов Госдумы. Однако встреча прошла очень осторожно. С наличием проблемы согласились все присутствовавшие, но конструктивных предложений ни от кого не прозвучало.

Как выяснилось в ходе разговора, причина в том, что возможностей для реализации новых требований к перевозкам школьным автобусом в полном объеме в республике пока недостаточно, в первую очередь из-за необходимости дополнительных бюджетных расходов. Остроту темы подтвердила представитель республиканской прокуратуры, сообщив, что в ходе проверки в организациях, которые перевозят детей, было выявлено более 500 нарушений. Ситуация непростая, но тем не менее закон, регулирующий правила безопасной перевозки детей, надо неукоснительно соблюдать.

Представитель министерства образования, науки и молодежной политики Коми Валерия Быстрова заверила, что ведомство будет плотно работать по этому вопросу. На сайтах каждого муниципалитета будет создан реестр организаций по организованной перевозке детей. Он должен заработать и на сайтах региональных министерств образования, культуры и спорта. К этим перевозчикам можно будет обратиться при необходимости организации детских поездок.

Однако такой реестр пока не создан, и активисты регионального отделения ОНФ намерены взять этот вопрос на контроль.

Галина ГАЕВА

Фото пресс-службы Минобразования РК