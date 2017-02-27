Стоимость проезда не превысит 25 рублей

Размер тарифа на проезд в автобусе в Сыктывкаре будет определен на основании документально подтвержденных и экономически обоснованных затрат.

По информации пресс-службы министерства строительства, тарифов, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Коми, в настоящее время ведомство по поручению главы региона Сергея Гапликова прорабатывает вопрос по недопущению резкого роста тарифа на пассажирские перевозки на территории Сыктывкара. Стоимость поездки не превысит 25 рублей, а в данный момент на территории столицы действует тариф в размере 20 рублей за одну поездку.

Напомним, как заявил 16 февраля на пресс-конференции глава республики, резкого роста стоимости проезда удастся избежать, несмотря на понесенные расходы на обновление пассажирского автопарка в Сыктывкаре и необходимость выполнения требований безопасности на транспорте. Принятое решение позволило существенно ограничить предлагаемый размер увеличения стоимости проезда.

Министерство строительства, тарифов, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Республики Коми отклонило ранее поданное заявление от ООО «Сыктывкарское автотранспортное предприятие №1» на установление тарифа на перевозки пассажиров в Сыктывкаре в связи отсутствием отдельных документов. При этом перевозчик вправе повторно обратиться в минстрой Коми с тарифной заявкой.

При установлении тарифов на пассажирские перевозки министерство учитывает затраты на эксплуатацию и содержание автобусов: стоимость ГСМ, шин, запчастей, технического обслуживания, ремонта, оплату труда водителей и кондукторов. Также берутся во внимание расходы на обновление автопарка, уровень инфляции. При этом тариф рассчитывается исходя из необходимости полноценного обслуживания всех маршрутов регулярных перевозок, выполняемых заявителем.

Роман СЕМЕНОВ