Услуги будут бесплатными

Деятельность МФЦ оплатит региональный бюджет

Расходы на оказание государственных услуг в муниципалитетах примет на себя бюджет Республики Коми. Местным властям не придется изыскивать средства на эти нужды в своих бюджетах. Об этом было сказано во вторник, 21 февраля, на совещании комитета по законодательству и местному самоуправлению Госсовета РК.

В совещании приняли участие представители Минэкономразвития и Минфина РК, а также муниципалитетов. Как рассказала в начале совещания председатель комитета по законодательству Госсовета РК Нина Нестерова, в республиканский парламент поступило множество обращений от руководителей муниципалитетов, в которых высказывалось категорическое несогласие с тем, что с 2017 года услуги МФЦ будут платными и эти расходы ложатся на местные бюджеты. Все эти протестные жалобы начали поступать после того, как муниципалитеты получили соглашения, устанавливающие порядок взаимодействия между ГАУ РК «МФЦ» и местными администрациями при предоставлении государственных услуг. Отказываясь подписывать эти соглашения в представленной редакции, районные администрации подготовили протоколы разногласий.

– Ранее республика брала на себя финансирование деятельности всех МФЦ в муниципальных образованиях, это было учтено и при формировании бюджета на 2017 год, а в начале года вдруг оказалось, что муниципалитеты получили соглашения, где указывалось, что финансирование муниципальных услуг через МФЦ должно производиться из муниципального бюджета, – рассказала Нина Нестерова. – Это полностью идет вразрез с тем, о чем говорилось ранее при формировании республиканского бюджета. Местные власти были совершенно уверены, что МФЦ будут финансироваться регионом, и не закладывали на это средства в своих бюджетах. Более того, стоимость одной муниципальной услуги выросла в три раза в сравнении с прошлым годом, и это ляжет тяжким бременем на местные бюджеты.

Буквально в первые же минуты совещания ситуацию прояснила начальник проектного офиса Минэконома РК Наталья Жегунова, которая сразу же и предложила выход из положения.

– Это недоразумение, вероятно, связано с процессом объединения многофункциональных центров в ГАУ РК «МФЦ». Может, где-то какое-то недопонимание возникло, – предположила она. – Функции учредителя ГАУ РК «МФЦ» только с 1 января переданы министерству экономики, раньше этим занималось другое ведомство, поэтому не знаю, как это получилось.

По словам Натальи Жегуновой, в их министерстве «всесторонне оценили ситуацию, рассмотрели возможности муниципалитетов оплачивать эти услуги и пришли к мнению, что это невозможно». Если услуги будут платные, то в первую очередь пострадают жители республики. Поэтому на уровне республики было принято решение о возможности безвозмездного оказания услуг на базе МФЦ. В Мин-экономе РК разработали новую форму соглашения, которое будет заключаться между ГАУ РК «МФЦ» и каждым муниципалитетом. Сейчас это соглашение отправлено в минфин на согласование.

Присутствовавший на совещании заместитель министра финансов республики Константин Плехов заявил, что соглашение будет утверждено буквально не сегодня-завтра. Он сообщил, что в бюджет республики на деятельность МФЦ в текущем году заложено 213 миллионов 340 тысяч рублей. Местным властям не придется изыскивать средства на коммунальные расходы по содержанию зданий МФЦ, хотя этот вид затрат ранее предполагалось возложить на муниципалитеты.

Галина ГАЕВА