Взносу на капремонт установлен «потолок»

Сергей Гапликов поручил правительству республики уменьшить ранее предлагаемый в регионе размер взноса на капитальный ремонт многоквартирных домов. Соответствующее постановление вступает в силу с 1 марта 2017 года, сообщает пресс-служба главы и правительства РК.

После индексации минимальный размер взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Республики Коми, изменится от 9 до 12 копеек за квадратный метр и не превысит 2,89 рубля за каждый «квадрат» площади в квартире собственника.

В приведенной ниже таблице можно проследить, каким был в муниципалитетах в позапрошлом и прошлом годах и станет в нынешнем минимальный взнос на капремонт.