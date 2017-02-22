Сенатор Дмитрий Шатохин посетил Жешартский ЛПК

В минувший вторник Жешартский ЛПК с деловым визитом впервые посетил сенатор Совета Федерации от Коми Дмитрий Шатохин. Он ознакомился с работой комбината, прошел по цехам, а затем обсудил с руководством производства актуальные вопросы. Вместе с сенатором на комбинате побывали корреспонденты «Республики».

Визит начался с краткого инструктажа по технике безопасности. Затем гости отправились в производственные цеха. Комбинат является одним из старейших промышленных предприятий в республике — недавно он отметил свое семидесятилетие. Во время получасовой экскурсии Дмитрий Шатохин и другие гости смогли увидеть, как из березового кряжа получается высококачественная фанера. Из бревнышек нарезают шпон, который затем просушивают, проклеивают и прессуют в листы. Заготовки фанеры нарезают по нужному размеру и упаковывают в пачки.

Как рассказал заместитель генерального директора ООО «Жешартский ЛПК» Денис Кутишенко, сегодня в компании занято более трех тысяч человек. Непосредственно в Жешарте работают 2200 человек. Комбинат также имеет производственные базы в Кировской области и в Удмуртии. Там на производстве занято по четыреста человек.

– На комбинате в основном работают местные жители, – рассказал Денис Кутишенко. – Всего 1900 сотрудников, что составляет 87 процентов от общего числа. Еще 138 человек вахтовики, и 157 рабочих — осужденные.

— Средняя зарплата на предприятии сейчас составляет 26 600 рублей, — добавил Денис Кутишенко. — Предусмотрены соцпакет и все положенные по закону льготы. Наше предприятие является градообразующим. Комбинат и поселок — это единое целое. В минувшем году мы выделили на нужды поселка порядка 2 миллионов 600 тысяч рублей. В частности, мы организуем ежегодный трудовой лагерь для подростков.

О производственных достижениях предприятия рассказала заместитель финансового директора Людмила Савельева, отметив, что в этом году запланирован значительный рост прибыли. Сейчас идет переориентация производства на более дорогую ламинированную фанеру. С каждым годом растут и производственные мощности комбината.

Заместитель генерального директора по производству Сергей Стародумов рассказал о планах развития Жешартского ЛПК.

– Сейчас изменились требования покупателей, – отметил он. – Цены на фанеру упали, а на сырье, наоборот, выросли. Мы несколько отстаем от конкурентов по модернизации, и сейчас нужно догонять. Восстанавливаем обмен опытом с коллегами из других регионов. Для снижения себестоимости продукции необходимо повышать эффективность производства. В минувшем году мы затратили на плановый и капитальный ремонт около четырехсот миллионов рублей. Такая же сумма заложена на ремонт в этом году. Рассчитываем увеличить производство фанеры на 17 процентов. В прошлом году провели сложный и дорогостоящий ремонт гидравлического пресса, приобрели систему автоматического сканирования и сортировки фанеры. Весной заработает новая лущильная линия финского производства, а летом запустим и сушильную машину, стоимость которой около восьмидесяти миллионов рублей.

Как рассказал Сергей Стародумов, в перспективе у комбината разделение производства. В удмуртском Балезино будут делать квадратную фанеру, а в Жешарте увеличат производство большого формата (5×10 футов). Всего до 2022 года на модернизацию и переоборудование компанией запланировано потратить более пяти миллиардов рублей.

— Для меня это первый визит на Жешартский ЛПК, — прокомментировал «Республике» Дмитрий Шатохин. — Предприятие является градообразующим для поселка, поэтому важно не только сохранить его работу, но и увеличить его производственный потенциал. Те проблемы и предложения, которые были озвучены руководством комбината, адекватны и требуют своего решения. Сегодня предприятие испытывает финансовые проблемы и рассчитывает на отсрочку по платежам. Дело в том, что сейчас этими платежами занимается налоговая служба, а она не имеет права предоставлять по ним отсрочку. Образовалась некоторая коллизия. Есть проблема и с дефицитом сырья для производства, ведь на российском рынке фанерного производства появились и зарубежные предприятия. Нельзя забывать и о росте тарифов на электроэнергию. Мы возьмем все эти вопросы на особый контроль и постараемся максимально помочь.

Руководитель администрации Усть-Вымского района Василий Лютоев и глава администрации Жешарта Юрий Штраух отметили тот факт, что комбинат уже много лет является надежным партнером как для района, так и для поселка.

Артур АРТЕЕВ

Фото Дмитрия НАПАЛКОВА