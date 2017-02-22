Сергей Гапликов: «Я не говорил, что светлое будущее наступит завтра»

16 февраля глава Коми Сергей Гапликов выступил в Госсовете РК с ежегодным отчетом о результатах деятельности правительства и в этот же день провел большую пресс-конференцию для республиканских и районных СМИ. Общение продлилось почти три часа. «Республика» выбрала наиболее интересные ответы руководителя региона на вопросы журналистов.

Газета «Трибуна»:

– Не очень приятный вопрос. Вы на выборы шли с программой возрождения республики, обещали очень многое. На слуху у всех санаторий, тепличный комбинат, башенные краны, за которыми должна быть очередь. Нет очереди. Даже школы на Орбите и той нет. Еще раньше вы обещали, что мы будем жить как в Европе. Ваши обещания как-то расходятся с делом. В прошлом году экономические показатели пошли вниз, за 20 лет такое впервые. После того как вас избрали, вас не было здесь, долго были в Москве. Ходят упорные слухи, что вы искали место в других министерствах и что вы собираетесь уехать. Как же быть с обещаниями? Как вы оцениваете итоги работы с экономической точки зрения?

– С чего начать? Со слухов или итогов? Слухи только остаются слухами. Я вынужден был находиться в Москве. Потому что вы сами понимаете, что на сегодняшний день достаточно много внесено изменений в подходы поддержки субъектов Российской Федерации, и если я не оказываюсь в гуще событий обсуждения вопросов, то жизнь проходит мимо, рядом оказывается другой губернатор, который становится более счастливым. Приведу пример: при рассмотрении вопросов на заседании государственной комиссии, которую возглавляет Козак, очень жестко, дискуссионно обсуждался вопрос софинансирования из федерального бюджета. На тот момент доля софинансирования из федерального бюджета предполагалась 20 процентов. Так вот, мое личное присутствие увеличило долю софинансирования до 49 процентов. А вы говорите, почему я в Москве нахожусь. Давайте представим, если бы я в этот момент не был в Москве, не был бы на заседании этой комиссии, сегодня мы получили бы в разы меньше. Вот и все. Кому от этого выгодно? Жителям республики? От этого будут эффективнее выполняться планы правительства? Нет. А слухи остаются слухами.

Что касается планов. Я не говорил, что светлое будущее наступит завтра, и вы все это прекрасно знаете. Все, что я говорил, я выполнил, и вы это видите. Башенные краны не раскупаются, потому что есть другая стратегия. Учитывая определенные финансовые трудности, башенные краны передаются в лизинг, стимулируется их приобретение. Приучают покупателя к хорошей качественной продукции, а не ставят космические цены, но завод работает, краны собирают. Есть спрос. Будет развитие после всех этих негативных последствий отрасли строительства, значит, и башенных кранов будет гораздо больше. Сейчас исходят из того заказа, который есть, они работают. Есть график поставки.

Что касается Серегово. Что ж вы 30 лет молчали, когда он строился? Может быть, вы и раньше об этом говорили, уж простите, но я впервые от вас это слышу. За 30 лет изменились стандарты, принципы, подходы. Это все поменялось в одночасье, когда я сюда пришел. И те люди, которые там завтра будут отдыхать, поправлять свое здоровье, должны быть уверены, что им на голову ничего не упадет. Что там стены не будут фонить чем-то непонятным, что там не будет никаких формальдегидов. А для того чтобы это сделать, надо многое поменять. Я вам честно могу сказать как человек, что-то знающий в строительстве, легче было бы его просто снести и построить новый. Это правда.

На 1 сентября 2016 года мы получили две с половиной тысячи замечаний, и я уже об этом говорил. Было куплено не соответствующее требованиям насосное оборудование, если такими насосами закачать солевой раствор, они выйдут из строя через месяц. То есть нужно покупать новое, опять затраты. Мы договорились с заводом-производителем, вернули это оборудование, переписали контракт и на сотни миллионов избежали бюджетного, неэффективного расходования средств.

Некоторые показатели стали хуже, но никто же не планировал, что на шахте «Северная» произойдет такая жуткая трагедия, на 27 процентов упадут объемы производства. А затраты все равно несет предприятие. Пытались бороться с аварией, ну не получилось, приняли решение не рисковать, законсервировали шахту, стало тысяча с лишним безработных. Конечно, если мы сейчас посмотрим, условно говоря, статистику, она и дает нам на тысячу человек рост безработных, поскольку они официально зарегистрированы в этом статусе и с ними ведется работа. 900 уже трудоустроены, оставшиеся – те, кто изъявил желание уехать, поменять место работы и так далее, с ними каждодневно ведется работа. Десятки миллионов тратятся на переобучение: кто-то решил получить новую квалификацию. Все это в учете. Я не оправдываюсь, поверьте мне, просто рассказываю, как есть на самом деле.

Так вот полтора года в ручном режиме, каждый божий день. Сегодня в Инте на 40 миллионов увеличились доходы со стороны предприятий по доходам у физических лиц. А вы не задумались почему? Потому что зарплату выплачивают. Потому что отчисления пошли. Потому что находим варианты сбыта этой продукции, есть стратегия и план вывода из кризиса предприятий, возможность привлечь инвесторов. Но нужно потрудиться, и уже не как чиновник, а как здравомыслящий стратег, предприниматель продумать, как сделать так, чтобы у этого инвестора, который придет, была перспектива не на три года, а хотя бы лет на 15.

Пять миллиардов, которые сегодня привлечены за счет федеральных субсидий, дотаций, субвенций, гораздо ценнее и важнее для региона с учетом поменявшихся принципов их распределения и выдачи регионам. Раньше это зависело от того, кто влиятельнее, тот и получал больше. Кто менее влиятелен, только начинал работать – меньше. А сейчас принцип один: соответствующее экономическое обоснование.

Изменений происходит масса, а мы, получается так, иногда бьем «по хвостам». Надо быть в авангарде. Но это не значит, что надо приходить и клянчить, а надо быть партнерами. И все время пытаться быть полезными. Вот мы пришли на федеральный уровень и говорим: коллеги, поймите, у нас действительно большая территория, расположена неудобно, но мы не можем в силу сложившихся обстоятельств к шести тысячам километров построить еще шесть тысяч. Ну нет у нас денег. Но людей спасать надо. Как оперативно туда добраться? Пожалуйста – это вертолетная техника, санавиация. Можно помочь региону? Можно. Принят такой проект, нас поддержали. Написали в правительство, президент утвердил на комиссии по стратегическим проектам. Мы сегодня в числе тех, кто получил соответствующую поддержку.

Достроим мы и Серегово. Это не лозунг. Может, мы что-то сделаем по-новому, но сразу и качественно. Введем 1 сентября школу в Сыктывкаре, за счет субсидий построим в Помоздино школу, в Усть-Куломе построим школу. Я вам честно могу сказать, мне нравится в Коми, я никуда не собираюсь.

Информационное агентство «ТАСС»:

– Как вы оцениваете ситуацию с долговой нагрузкой на республиканский бюджет, планируется ли что-то делать, чтобы снижать эту долговую нагрузку, и какие дополнительные источники могут послужить для наполнения доходной части? Как сегодня складываются отношения с ПАО «Т Плюс»?

– Что касается долговой нагрузки, сами понимаете, если сокращать бюджетный дефицит, не потребуется заимствования денег. Зависимость простая. Мы по этому вопросу работаем. Приведу только одну цифру: дефицит бюджета в 2013 году был 11 миллиардов 600 миллионов. Сегодня дефицит 5400. И последние два года этому уделено самое пристальное внимание. Мы сумели активизировать процесс замены бюджетных расходов за счет привлечения спонсорских средств и средств наших партнеров.

По сравнению с 2015 годом мы увеличили в три раза социально-экономическое партнерство в реальных суммах, которые вкладываются.

Что касается ПАО «Т Плюс». Руководство компании «Ренова» поступило, на мой взгляд, очень мудро, сдержанно. Без всяких эмоций приняли важное управленческое решение, обновили весь профессиональный состав филиала. Пришли люди, не понаслышке знающие, как работает та или иная отрасль, особенно отрасль ЖКХ в районах Крайнего Севера. Поэтому результат налицо. ТЭЦ-2 достаточно качественно была подготовлена. Я уверен, что наш сегодняшний уровень сотрудничества с компанией «Ренова» дает очень серьезные перспективы дальнейшего их присутствия в регионе.

На предстоящем Сочинском форуме мы подпишем большое соглашение с «Реновой» на хороший инвестиционный проект в Сосногорске. Это даст дополнительный мощный толчок в развитии Сосногорского района.

– С чем республика поедет на Арктический форум в Архангельск?

– Арктическая тема очень сложная и перспективная. Полпред поддержал нашу инициативу включить еще ряд территорий республики в категорию, отнесенную к Арктике. Это и Инта, и Усть-Цильма, и еще ряд территорий. Мы представили соответствующие расчеты, доказательства, привели исторические данные, что эти территории также входили в состав еще в советское время, но официально утверждены не были. Нас поддержали, я получил соответствующий ответ от вице-премьера Рогозина.

На Арктическом форуме состоится встреча с новым министром экономического развития, и мы будем с ним проводить ряд консультаций именно в рамках потребностей арктических регионов.

Что касается Воркуты, здесь, конечно, нужно навести порядок, расселить территории отдаленные и неперспективные в силу того, что там закрылись шахты. Сейчас упор делается на поселки Северный и Воргашор.

Телеканал «Юрган»:

– С недавних пор должность главы администрации муниципалитета фактически расстрельная. К ним предъявляются претензии со стороны контролирующих органов, республика предъявляет к ним критерии эффективности, постоянно обновляя список этих критериев. Собственно, они всегда первыми держат удар от населения, когда в условиях новой экономической реальности градус повышается. Это видно, кстати, и по личным приемам населения, которые вы проводите. В преддверии конкурсов сити-менеджеров в Прилузье и Сыктывкаре какие критерии к кандидатам вы бы предъявили в данный момент и не хотели бы получить право назначать и снимать с должности руководителей администрации муниципалитетов, как это предлагает одна парламентская партия?

– Хочу сказать насчет расстрельности. Вы думаете, должность губернатора менее расстрельная? Я думаю, не менее. Так получилось, что последние 15 лет я работал всегда на таких должностях. Представляете, чтобы случилось, если бы не прошла Олимпиада? У меня просто подход такой к работе. Это не то, что какие-то дополнительные требования. Я просто требую того, что они должны делать, вот и все. Я к себе такой же требовательный, к своим коллегам. В первую очередь смотрю на профессиональные качества, хватит ли человека на выполнение этих обязанностей, во-вторых, на порядочность. Это принципиально, табу – это закон. Вот это принцип, который для меня очень важен с точки зрения отбора.

Информационное агентство «БНКоми»:

– Вы уже затронули тему инвестиций в наш регион, хотелось бы узнать о последних успехах в этой работе. Особенно интересно, когда мы сможем их наконец увидеть и ощутить на себе. И еще интересует работа в этом направлении спецпредставителя Коми Алихана Яндиева. Какие успехи у него?

– В ноябре он был назначен, сейчас у нас февраль. Состоялась встреча с послами ближневосточных государств. Сейчас уже два посла – Бахрейна и Катара – выразили готовность приехать сюда. Один в конце марта, второй – в конце апреля. Это очень богатые государства, но без искусства дипломатии не обойтись. Ведь не просто так пришел, за стол сели – деньги дай. Их же влюбить надо. А у нас конфетка вкусная, но обертка такая, что смотреть не хочется. Вот здесь должен как раз быть компромисс, чтобы и то, и другое соответствовало.

Мы готовим программу, обсуждаем, он активно принимает участие, решает другие проблемы. Это очень сложно, потому что такого рода решения требуют времени. Вы видели, к нам много приезжает генконсулов: из Германии, Израиля, Канады. Если приехал, значит, есть потребность в этом. Пытаемся, ищем, но есть определенные обстоятельства. Многие смотрят, куда политика пошла, где какие взаимоотношения, кто что заявил. Это очень тонкая сфера. Мы стараемся максимально презентовать весь потенциал региона. Это обязательно даст свой результат.

Информационное агентство «Комиинформ»:

– Какие перспективы строительства Сыктывкарского промкомбината? И второй вопрос – у нас в прошлом году, впервые за всю историю республики, в сферу ЖКХ была внедрена информатизация. По вашему поручению заработали портал «Активный регион» и информсистема «Открытая республика». Причем «Открытая республика» стала уникальной альтернативой федеральной системе «ГИС ЖКХ» (единая федеральная централизованная информационная система, которая содержит информацию о ЖКХ России), которая у нас в стране так и не заработала. Понятно, что вы смотрите отчеты о том, как работают эти два проекта. И тем не менее проверяли ли вы лично как потребитель работу «Активного региона», может быть, отправляли народный сигнал или отправляли жалобу на свою управляющую компанию в систему «Открытая республика»?

– Жалобу я отправлял. Честно говоря, думал, дойдет ли до меня жалоба? Дошла. Кстати, всем говорю об этом, что нужно активно участвовать, если есть проблема, надо использовать эти ресурсы, потому что идет ответная реакция.

По поводу промкомбината. История была долгой. Очень много было заходов, и наконец, я сам взял под свой контроль, потому что попытки не приводили к результату. Главное было не дать провести конкурс, но не потому, что я не хотел его провести, а потому, что конкурс – это значит продать производство по частям, продать за три копейки. Разберут, но предприятие потом не соберешь обратно. Долго уговаривал я Семенюка (Николай Семенюк – председатель совета директоров ООО «Лузалес» – прим. ред.). Он сопротивлялся, но при этом я его все-таки уговорил. Он посчитал, что перспективы на самом деле есть и очень выгодные.

Настолько я знаю, сейчас они затеяли серьезную модернизацию. Это будут новые шведские линии и много чего интересного. В перспективе застройка территорий: малоэтажка и до трех, и даже до пяти этажей. Самое главное, чтобы проект реально отвечал комфортности, качеству проживания в наших условиях и безопасности. Сейчас должны пройти формальные процедуры, надо закрыть реестр кредиторов, договориться с уполномоченным органом – налоговой, выплатить долги. Суммы немаленькие. Главное, что мы нашли компромисс, что предприятие будет жить, развиваться, наращивать объемы, люди будут работать, получать зарплату.

Вопрос газеты «Республика»:

– Избавившись от приставки и.о., вы изменили структуру и состав правительства, оптимизировали ряд министерств в целях экономии. Но не потому ли в том числе, что слишком коротка скамейка запасных? Вы ощущаете дефицит управленцев? И где их взять?

– Буду откровенен. Да, ощущаю. Но мы идем в этом направлении поступательно и видим перспективу. Сегодня академия государственной гражданской службы претерпела значительные кадровые изменения. Я общался с профессорско-преподавательским составом, с той командой, которая сменила предыдущий состав. Было проанализировано все, что происходило в академии, – это была в том числе и моя просьба, потому что я должен понимать, соответствует или не соответствует учреждение задачам, которые ставятся перед ним. Стоит ли дальше, условно говоря, вкладывать республиканские средства или, как многие предлагали, нужно все слить и разбираться в большой каше. Я противник этого. Особенно того, что касается специализации в области образования. Это такая тонкая материя.

Конечно, мы движемся с точки зрения подготовки кадров не только на республиканском уровне, но и муниципальном, что гораздо важнее для нас. Сегодня на муниципальном уровне дефицит квалифицированных работников. Большой дефицит. И мы все-таки хотим, чтобы профессиональные навыки управленческого состава муниципалов были гораздо выше.

Мы, конечно, хотим, чтобы у нас была создана – и мы ее сейчас создаем – работающая система повышения квалификации, переподготовки, переобучения. Чтобы молодые, кто видит себя в этой деятельности, могли иметь возможность с точки зрения подготовки. Поэтому сделаем все от нас зависящее, чтобы переформатировать эту работу, выйти на новое качество, новый уровень.

А скамейка запасных, она, знаете, хороша, когда дубль играет на уровне основного состава. Но для того чтобы дубль играл, нужно все время тренироваться. Тут тоже есть определенные моменты, которые мы для себя принципиально решаем в качестве дальнейших действий.

– А варягов приглашать будете?

– А кто такой варяг, можно спросить? Мы вообще в Российской Федерации или нет? Поэтому кто такой варяг? А наша республика не из варягов состоит? Или тут все коренные жители, все как один? Вы же сами должны знать глубоко историю нашей республики. Когда у нас здесь много местных-то было? То, извините за выражение, в ГУЛАГе сидели, на отработке были, то на выселках… Местных раз-два и обчелся. Правильно в некотором смысле говорят, наш коренной народ – малочисленный. Или как бывает – 10 лет пожили, все, коренные – грудь нараспашку, закаляюсь в 50 градусов… Давайте все-таки как-то более уважительно друг к другу относиться.

Нам нужны профессионалы. К сожалению, пока мы не создали таких условий, и нет сегодня такого, чтобы открыть дверь – и хлынул поток людей. Это все равно штучный товар. Выпестовать, воспитать, обучить и дать возможность реальной профессиональной практики тех или иных кадров – это большая, скрупулезная и очень ответственная работа. Поэтому надо добиваться результата от тех, кто с тобой работает.

Газета «Печорское время»:

– В сентябре 2017 года заканчивается программа по переселению. Есть надежда, что точка не будет поставлена, а будет продолжение этой программы? И будет ли проведена работа над ошибками того, что уже сделано по этой программе?

– Работа над ошибками ведется постоянно, у нас нет успокоенности. Мы реагируем активно. Конечно, я вносил предложения, был активным просителем за то, чтобы деятельность Фонда содействия реформированию ЖКХ сохранили. Но все-таки здесь решение принимает правительство России, президент. Я думаю, решение будет принято исходя из результатов программы, которая заканчивает свое действие 1 сентября. Первые итоги были подведены, дана позитивная оценка того, что сделано. Но ни в коем случае программу нельзя заканчивать. Поэтому, наверное, чуть позже мы поймем, как двигаться дальше.

Подготовила Галина Бобракова

Фото Дмитрия НАПАЛКОВА