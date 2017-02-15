Подстрекателей ждет тюремный срок

В Госдуме России подготовлен законопроект о введении уголовной ответственности за склонение ребенка к самоубийству. Как сообщила РИА «Новости» вице-спикер нижней палаты Ирина Яровая, предлагается «установить ответственность за содействие в совершении самоубийства – советами, указаниями, представлением информации, средств или орудий совершения, а также за обещание скрыть средства или орудия самоубийства». Сейчас в Уголовном кодексе нет статьи, предусматривающей наказание для подстрекателей, которые довели ребенка до добровольного ухода из жизни. Подстрекателям не место на свободе?

Николай Белых пенсионер из Сосногорска:

– Полагаю, такую ответственность надо вводить. Самое дорогое, что у нас есть, это дети, и доведение до самоубийства – кощунство, преступление перед будущим.

Снежана Швецова, депутат совета поселка Войвож:

– Есть огромное сообщество многочисленных групп в социальной сети «ВКонтакте», как закрытых, так и открытых, подталкивающих детей к суициду. Эти люди – маньяки, сектанты, фашисты. Для чего они это делают? Версий много. Мы не знаем, какая из них верна. Все, что мы знаем теперь абсолютно точно, так это то, что с детьми работают взрослые люди — системно, планомерно и четко, шаг за шагом подталкивая их к последней черте. Работают со знанием их пристрастий и увлечений, используя любимую ими лексику и культуру. Надо обязательно принять закон для подстрекателей, которые довели ребенка до добровольного самоубийства.

Александр Неськин, директор ООО «ПВС», Эжвинский район Сыктывкара:

– Подстрекатель, который идет против власти или общества с целью убийства, свержения власти, сеяния паники, уничтожения или вывода из строя различных объектов, – это профессионально обученный диверсант. Он может быть как военным, так и гражданским. В нашем случае – запланированное массовое убийство и сеяние паники. Это серьезное преступление, за которое должно быть наказание.

Мария Березина, общественный представитель уполномоченного при главе Коми по правам детей на территории Инты:

– Взрослые, склоняющие детей к сознательному уходу из жизни, – это преступники. Они пользуются доверчивостью детей, их склонностью к приключениям (а многие дети именно так воспринимают общение с незнакомцем), способностью завуалировать страшную идею самоубийства в тайную игру. И они должны подлежать самому строгому наказанию. Ибо они целенаправленно уничтожают детей, наших потомков, продолжение семьи. Они покушаются на самое ценное и дорогое, что есть у нас, – наших детей.

Анна Кряжевская, директор школы из Удорского района:

– Даже странно, что такой вопрос надо обсуждать. Однозначно да. Только внутреннее чувство подсказывает, что в уголовной ответственности за подстрекательство к самоубийству будет тысяча и одна лазейка, чтобы такого наказания избежать. И еще. Почему молодые люди идут на такой грех, как самоубийство? Тут корни далеко идут, и надо начинать с этих корней. Например, инфраструктуру в селах создавать, чтобы было чем заняться молодежи, чтобы не было даже секунды для такой мысли, как самоубийство. Здоровых духовно людей никто не склонит ни к чему, а духовности надо учить, надо воспитывать. Но не одними же словами воспитывается человек. Для воспитания нужны условия. А их сегодня нет. Вот и вся разгадка и решение вопроса. Начните с другого, господа депутаты Госдумы. А уголовную ответственность попутно добавьте.

Наталья Фатеева, инженер производственного отделения «Печорские электрические сети» филиала ПАО МРСК Северо-Запада» «Комиэнерго»:

– Интернет-ресурсы для подростков доступны практически без ограничения. Очень часто вовлечение в «группы смерти» происходит как игра, то есть для начала необходимо выполнить ряд заданий, а затем получить право на суицид. Для организаторов таких сообществ необходимо вводить самую строгую уголовную ответственность. Но помимо уголовной ответственности необходима работа и родителей, и педагогов в школах с разъяснительной работой. В каждой школе должны быть психологи, которые должны проводить работу (особенно среди подростков) на выявление суицидальных наклонностей. Необходимо не только укомплектовать школы штатными психологами, но объяснить родителям основные признаки поведения ребенка, который уже находится в состоянии, близком к суициду, или вступившему в «группу смерти»; также необходимо создать единую базу таких групп, куда родители, заметившие, что ребенок вступил в подозрительную группу в соцсетях, могут скинуть ссылку для дальнейшей блокировки этих групп. Я считаю, что лучше блокировать подозрительные группы и привлекать к ответственности организаторов данных групп, чем пропустить опасность.

Чеслава Попова, председатель совета Усинской районной организации ветеранов:

– Абсолютно правильны предложения, но нужно ли вводить еще одну статью в Уголовный кодекс? Считаю, что нет. Уголовный кодекс содержит достаточно статей, чтобы привлечь к ответственности и за такие деяния.

«Республика» продолжает совместный проект с Общественной приемной главы Коми. Помимо постоянных экспертов участие в традиционном еженедельном опросе на злободневные и спорные темы принимают члены республиканского экспертного совета, чьи комментарии собирают специалисты Общественной приемной.