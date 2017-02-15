В республике посчитали налоги

По итогам 2016 года в Коми более чем на 60 процентов выросло количество налоговых поступлений от граждан за имущество и землю, при этом на несколько процентов снизились поступления в бюджет транспортного налога. Об особенностях декларационной кампании и мерах воздействия на налогоплательщиков-должников, преимуществах отслеживания налоговых начислений в «личном кабинете», налоговых льготах, новом порядке применения контрольно-кассовой техники и других новациях в налоговом законодательстве рассказали сотрудники регионального управления Федеральной налоговой службы России.

Пора заполнять декларацию

Каждый гражданин, получивший в прошлом году доход от продажи имущества, земли или транспорта, от оказания услуг либо от сдачи имущества в аренду, обязан подать в налоговые органы декларацию по налогу на доходы физических лиц (3-НДФЛ). Причем налоговики вовсе не обязаны извещать налогоплательщика о необходимости представлять такой документ, об этом обязан помнить он сам. Крайний срок подачи декларации не изменился – не позднее 30 апреля 2017 года. Тот, кто забудет или запоздает с подачей налогового отчета, может быть привлечен к ответственности и оштрафован не менее чем на тысячу рублей.

При этом не обязательно возникает обязанность уплаты налога. Например, если владелец автомобиля продал его по цене меньшей, чем приобрел, налог платить не надо, но декларацию представить все равно придется.

Есть у декларационной кампании-2017 и свои особенности, о которых рассказал начальник отдела налогообложения доходов физлиц и администрирования страховых взносов Андрей Бабик.

Во-первых, с этого года граждане больше не должны представлять декларацию по налогу на доходы физлиц, если такой налог не был удержан налоговым агентом. В этом случае уплатить НДФЛ следует после получения уведомлений и квитанций, но не позднее 1 декабря года, следующего за отчетным. Новые правила применяются к доходам, полученным с прошлого года, поэтому налог надо уплатить не позднее 1 декабря 2017 года, пояснил представитель УФНС.

Во-вторых, по-новому рассчитывается НДФЛ при продаже недвижимого имущества, приобретенного после 1 января 2016 года.

– Скажем, в случае получения дохода от продажи земельного участка, купленного в прошлом году, в качестве налоговой базы по НДФЛ будет приниматься наибольшее: либо цена договора, либо кадастровая стоимость такого объекта, умноженная на коэффициент 0,7. Срок уплаты исчисленного в декларации налога – не позднее 17 июля текущего года, – рассказал Андрей Бабик.

А вот те, кто рассчитывает получить налоговый вычет, с подачей декларации могут не спешить, это можно сделать в любое время в течение года.

Налог на имущество подрастет

В этом году гражданам предстоит уплатить налоги за 2016 год – на имущество, транспортный и земельный.

Начальник отдела работы с налогоплательщиками УФНС РФ по Коми Светлана Чуракина напомнила, что налог на имущество теперь начисляется по кадастровой стоимости. Чтобы граждане привыкли к этому, сумма платежа повышается поэтапно. В 2016 году применялся понижающий коэффициент 0,2, в нынешнем году – 0,4. По новым ставкам будет исчисляться и транспортный налог. Подробную информацию о новых ставках можно найти на сайте налоговой службы.

В прошлом году в республике было собрано 163 миллиона рублей налогов на имущество физических лиц, 580,6 миллиона рублей транспортного налога и 68,1 миллиона рублей земельного налога. При этом по имуществу и земле зафиксирован рост поступлений – более чем на 60 процентов, а вот по транспорту – снижение на 3,7 процента.

Пожилые граждане, владеющие одним объектом недвижимости каждого вида (квартира, жилой дом, гараж), освобождены от уплаты имущественного налога. Но если пенсионер владеет, предположим, двумя квартирами, то по одной он освобождается от уплаты, а за вторую облагается налогом. В прошлом году, как сообщила Светлана Чуракина, налоговыми льготами в Коми воспользовались более 150 тысяч граждан, размер льгот составил 55,5 миллиона рублей.

Налоговик отметила, что сведения об объектах недвижимости и транспорте будут собраны до 1 мая, первые начисления начнут поступать уже в мае, поэтому те, кто имеет право на льготы, должны подать соответствующее заявление и представить подтверждающие документы в налоговые органы до 1 апреля. Впрочем, если информация о льготах гражданина уже подавалась, повторно заявлять об этом праве не надо.

Уплатить налоги на недвижимость, землю и транспорт необходимо до 1 декабря 2017 года. Рассылка уведомлений об уплате налогов будет производиться только в электронном виде: о сумме начислений к уплате можно узнать в «личном кабинете» портала Федеральной налоговой службы. В Коми в «личном кабинете» зарегистрировалось уже более 130 тысяч налогоплательщиков.

Долги тяжкие

За прошедшее время налоговые органы направили жителям республики более 100 тысяч уведомлений о необходимости уплаты налогов на общую сумму 300 миллионов рублей. Больше половины таких получателей (порядка 60 процентов), получив уведомление, сразу же добровольно гасили задолженность, не дожидаясь драконовских санкций, рассказала начальник отдела урегулирования задолженности Елена Никулина.

– В отношении остальных мы направляли обращения в судебные органы, которые вынесли две тысячи приказов. Эти документы были направлены работодателям для принудительного удержания накопившихся сумм с заработной платы сотрудников, – сообщила специалист «по должникам».

Если задолженность достигла 10 тысяч рублей, налоговики обращаются в службу судебных приставов, и те выносят решение о временном ограничении выезда должников за пределы Российской Федерации. Только за 2016 год по таким заявлениям в данных правах были ограничены около 260 жителей региона.

Более трех с половиной тысяч граждан Коми не уплатили налогов в сумме от трех тысяч рублей, из них 500 человек – свыше 50 тысяч. Основная часть должников – это жители Сыктывкара и Усинска.

Контрольно-кассовое «перевооружение»

Начальник контрольного отдела Галина Макарова дала развернутую информацию о введении нового порядка применения контрольно-кассовой техники, вступившего в действие с 1 февраля 2017 года.

– 3 июля 2016 года был принят федеральный закон 290-ФЗ, касающийся применения контрольно-кассовой техники (ККТ) при осуществлении расчетов с использованием налично-денежных средств и платежных карт. В соответствии в законодательством кардинально меняется применение контрольно-кассовой техники и установлены определенные сроки, в течение которых старая ККТ должна быть заменена на новую, – отметила Галина Макарова.

Контрольно-кассовые аппараты нового поколения снабжены фискальным накопителем, который передает всю информацию о произведенных через ККТ трансакциях через оператора фискальных данных на уровень федеральной налоговой службы.

Установлено три срока по замене ККТ. В период со времени принятия закона до 1 февраля 2017 года ККТ старого поколения могла быть заменена на технику нового поколения добровольно. Но к этому сроку в Коми заменены только 224 единицы, в то время как старой контрольно-кассовой техники зарегистрировано порядка 1200 единиц. То есть налогоплательщики предпочли пользоваться старой техникой.

С 1 февраля 2017 года, если срок действия старой техники истекает, нужно будет зарегистрировать только ККТ нового поколения. Обязанность применения контрольно-кассовой техники наступает с 1 июля 2017 года. Независимо от того, истекает срок действия техники или нет, такая замена должна быть произведена.

С 1 июля 2018 года контрольно-кассовую технику нового поколения обязаны применять все предприниматели, включая и тех, кто оказывает различного вида услуги и прежде не применял ККТ.

Еще одно важное нововведение: с 31 марта 2017 года контрольно-кассовую технику обязаны применять все налогоплательщики, торгующие алкогольной продукцией (включая и пиво).

Правда, для труднодоступных местностей, перечень которых определен правительством Коми, действует послабление (за исключением налогоплательщиков, торгующих алкоголем). На территориях численностью населения менее 10 тысяч человек ККТ может не применяться, но обязательна передача информации через оператора фискальных данных. То есть это означает, что на таких территориях налогоплательщики обязаны приобрести контрольно-кассовую технику нового поколения, но имеют право не заключать договор с оператором фискальных данных на передачу информации в онлайн-режиме на уровень федеральной налоговой службы, а могут передавать такую информацию через 13 месяцев.

Галина Макарова напомнила, что зарегистрировать новую контрольно-кассовую технику можно через сайт ведомства в «личном кабинете».

Журналисты поинтересовались ценой вопроса. Представитель УФНС пояснила, что сейчас разрабатывается проект федерального закона о льготировании при приобретении этой техники в сумме 18 тысяч рублей. Техника старого образца стоит порядка шести тысяч рублей, фискальные накопители – шесть-восемь тысяч рублей, их замена должна производиться раз в год. Если полностью приобретать новую контрольно-кассовую технику с фискальным накопителем, аппарат обойдется порядка 25 тысяч рублей.

Можно, впрочем, не покупать новую ККТ, а модернизировать ее. Комплект программного обеспечения стоит порядка шести-восьми тысяч, и получается, что в общей сложности расходы составят около 15 тысяч рублей. Кроме того, придется заплатить за договор с оператором фискальных данных – порядка трех тысяч рублей.

Галина Владис