В Воркуте начнут добывать «усинский» уголь

Перспективы развития заполярного города правительство Коми связывает с запуском подготовленных шахт «Усинская-1» и «Усинская-3». Об этом сообщил заместитель председателя правительства – министр промышленности, природных ресурсов, энергетики и транспорта республики Николай Герасимов на выездном рабочем совещании при заместителе полномочного представителя президента России в СЗФО Анастасии Кузнецовой.

Совещание было посвящено обсуждению перспектив развития угледобывающей отрасли в регионе. Вопрос развития моногородов и опорных отраслей промышленности стоит на личном контроле полномочного представителя президента страны в Северо-Западной федеральном округе Николая Цуканова.

Как доложил Николай Герасимов, на начало 2017 года в Воркутинском районе добычу угля осуществляет одна компания – АО «Воркутауголь», в составе которой имеется четыре шахты и один разрез. Объем добычи угля за 2016 год составил 9,6 млн. тонн. Это меньше на 3,6 млн., чем годом ранее. Снижение объемов добычи связано с аварией на шахте «Северная» 25 февраля 2016 года.

По оценкам экспертов, к 2030 году объем добычи каменного угля по Воркутинскому району прогнозируется не более 2,2 млн. тонн, и это с учетом дополнительной ежегодной добычи до 1-1,3 млн. тонн «Воркутинской энергетической компанией» при освоении участка «Промежуточный» Верхнесыръягинского угольного месторождения.

При этом на территории городского округа в настоящее время находится два подготовленных объекта, которые могут обеспечить добычу коксующегося угля в объемах порядка 7,5 млн. тонн в год. Это шахтные поля Усинского месторождения. Запасы шахтного поля №1 Усинского месторождения коксующихся углей составляют более 600 млн. тонн, запасы шахтного поля №3 Усинского месторождения – более 280 млн. тонн.

Также рост объемов добычи может быть обеспечен за счет переоценки южного блока шахты «Воргашорская». Здесь фактически построена новая шахта, которая может дать не менее 70 млн. тонн коксующихся углей. Это позволит значительно продлить работу «Воргашорской». Кроме того, в настоящее время рассматривается возможность вовлечения в отработку 100 миллионов коксующихся углей поля шахты №33 через действующую шахту «Заполярная». Угольные пласты шахты №33 залегают на меньших глубинах и менее опасны по скоплению метана.

В случае переселения жителей поселка Советский АО «Воркутауголь» получает возможность отработки открытым способом остаточных запасов Юньягинского месторождения, запасы которого составляют около миллиона тонн. Это позволит продлить срок работы разреза до 2025 года.

– Исходя из сложившейся ситуации совместными усилиями Минэнерго России, правительства Коми, АО «Северсталь менеджмент» необходимо разработать и представить согласованную стратегию сохранения добычи угля на уровне 15 млн. тонн в год, обозначенных в программе развития угольной промышленности страны на период до 2030 года, – отметил Николай Герасимов. – Также будет рассмотрен вопрос о том, чтобы при строительстве новых добычных мощностей на шахтных полях №1 и №3 Усинского месторождения предоставлять инвестору ряд налоговых льгот с заключением специального инвестиционного контракта.

Одновременно правительством республики решено совместно с администрацией Воркуты и ПАО «Северсталь» сформировать комплекс мероприятий (дорожную карту) по переселению жителей удаленных поселков Советский и Воргашор в пустующий муниципальный жилой фонд города.

Пресс-служба главы и правительства Коми