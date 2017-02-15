Более трехсот миллионов рублей получили семьи пострадавших на «Северной»

Общая сумма выплат семьям погибших и пострадавшим в результате аварии на шахте «Северная» в Воркуте в 2016 году составляет 323 миллиона рублей. Напомним, год назад в результате взрыва метановоздушной смеси под землей погибли 36 человек и пострадали 17.

– Органами социальной защиты республики пострадавшим и членам семей погибших произведены выплаты на сумму 77 миллионов рублей за счет средств федерального и республиканского бюджетов в виде единовременного пособия. Было выплачено по два миллиона рублей каждой семье погибших, по 800 тысяч рублей пострадавшим с тяжелой степенью вреда здоровью, по 400 тысяч рублей пострадавшим с легкой степенью вреда здоровья и по 200 тысяч рублей за счет республиканского бюджета трем пострадавшим, – рассказал министр труда, занятости и социальной защиты Коми Илья Семяшкин на выездном рабочем совещании при заместителе полномочного представителя президента России в Северо-Западном федеральном округе Анастасии Кузнецовой.

Как было отмечено в докладе, республиканским отделением Пенсионного фонда 32 гражданам назначена пенсия по случаю потери кормильца. С марта 2016 года по январь 2017 года объем средств на выплату пенсии по случаю потери кормильца составил 3,3 миллиона рублей. Кроме того, 2,1 миллиона рублей средств пенсионных накоплений перечислено на счета правопреемников.

Фондом социального страхования России произведены страховые выплаты 50 гражданам, имеющим право на обеспечение по страхованию, на общую сумму 47,5 миллиона рублей. Страхователем АО «Воркутауголь» произведена оплата листков нетрудоспособности 14 пострадавшим в результате несчастных случаев на общую сумму 6,2 миллиона рублей. Кроме того, произведены выплаты в рамках договора обязательного страхования с АО «СОГАЗ» на основании коллективного договора АО «Воркутауголь», выплаты по ФГУП «Военизированная горноспасательная часть», МЧС России.

Троим пострадавшим в результате группового несчастного случая на производстве бюро медико-социальной экспертизы установлена стойкая утрата профессиональной трудоспособности. Гражданам были предоставлены единовременные и ежемесячные страховые выплаты, оплачено лечение, лекарственные препараты, компенсированы расходы на средство реабилитации.

АО «Воркутауголь» выплатило компенсацию за моральный вред 14 пострадавшим в размере 200 тысяч рублей каждому на общую сумму 2,8 миллиона рублей.

Администрацией Воркуты был открыт благотворительный счет для пожертвований шахтерам и горноспасателям, погибшим и пострадавшим на шахте «Северная». Сумма поступивших средств составила 4,6 миллиона рублей, которые перечислены на лицевые счета 39 получателей.

Таким образом, общая сумма выплат семьям погибших и пострадавшим при аварии в шахте «Северная» из всех источников составляет около 323 миллионов рублей.

Кроме этого, с родственниками погибших и пострадавшими шахтерами проведена адресная работа. Всем желающим членам семей погибших и пострадавшим оказано содействие в трудо-устройстве, в получении медицинских услуг, для детей организован отдых и оздоровление в детских лагерях и санаториях, сообщили в пресс-службе минтруда Коми.

Роман СЕМЕНОВ