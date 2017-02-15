В Госсовете пройдет прямая линия по вопросам ЖКХ

20 февраля в республиканском парламенте состоится прямая линия по вопросам ЖКХ. Организатором мероприятия является постоянная комиссия парламента по вопросам жилищно-коммунального хозяйства.

В прямой линии примут участие представители Министерства строительства, тарифов, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства РК, службы строительного, жилищного и технического надзора (контроля), Регионального фонда капитального ремонта многоквартирных домов, Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.

Звонков граждан ждут с 14.00 до 15.00 по телефонам в Сыктывкаре: 8(8212) 21-40-56, 20-39-12.