В Коми побывал заместитель полпреда президента

Во вторник в Сыктывкаре состоялась рабочая встреча главы республики Сергея Гапликова и заместителя полномочного представителя президента страны в Северо-Западном федеральном округе Анастасии Кузнецовой. Стороны обсудили перспективы социально-экономического развития региона, уделив особое внимание перспективам в рамках реализации программы развития моногородов и госпрограммы по развитию арктических территорий России.

По итогам рабочей встречи Сергей Гапликов и Анастасия Кузнецова договорились консолидировать усилия по разработке и продвижению на федеральном уровне комплексного плана развития республики, в который также войдут мероприятия по подготовке к 100-летию региона. Отдельно в ходе встречи обсуждались вопросы, связанные с реализацией программы переселения граждан из аварийного жилья, а также перспективы ее продления, сообщила пресс-служба главы Коми.

Игорь ПЕТРОВ