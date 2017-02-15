Казаки республики получат землю

В четверг на заседании Госсовета республики депутатам предстоит рассмотреть изменения в региональный закон «О регулировании некоторых вопросов в области земельных отношений». Речь идет о предоставлении в аренду земельных участков казачьим объединениям для осуществления сельскохозяйственного производства и сохранения ими традиционного уклада.

Накануне на заседании комитета по социальной политике разгорелся спор о том, насколько своевременно сейчас развивать казачество в Коми. Затравщиком дискуссии выступил одномандатник-справедливоросс Виктор Поляхов, который спросил представлявшего законопроект министра имущественных и земельных отношений региона Александра Сажина, почему именно казакам выделяется земля и разве не более важно заниматься выделением земли тем же многодетным семьям.

Министр пояснил, как родился этот законопроект. С просьбой о выделении им земли в аренду обратились к главе Коми Сергею Гапликову сами представители казачьих обществ, мотивировав это тем, что подобная мера предусмотрена в Земельном кодексе для субъектов России, но до сих пор не была реализована в Коми. При этом земля выдается не бесплатно, как многодетным и иным льготным категориям населения, а на условиях договора аренды, и только таким казачьим обществам, которые внесены в государственный реестр казачьих обществ страны. И самое главное – это должны быть муниципальные земли сельхозназначения вне границ населенных пунктов, предназначенные исключительно для ведения сельского хозяйства. Ведь государство заинтересовано в возвращении пустующих угодий в производственный оборот. То есть строить на этих землях жилые дома нельзя. Что касается выделения земельных участков многодетным, то, как напомнил Александр Сажин, они должны находиться в границах населенных пунктов и иметь всю необходимую инфраструктуру. Сейчас в республиканской очереди на получение участков под индивидуальное жилищное строительство стоит более 1100 многодетных семей.

При этом сразу реализовать закон будет невозможно, поскольку в Коми пока нет ни одного реестрового казачьего общества. Казакам еще предстоит оформить документы, чтобы войти в госреестр, и только потом обращаться в муниципалитеты с просьбой об аренде земли. Если в муниципалитете есть пустующие земли сельхозназначения, то их могут предоставить в аренду.

Депутат Андрей Климушев поинтересовался, почему бы в таком случае не расширить категорию арендаторов, включив помимо казаков и другие национально-культурные автономии и общества. Ведь они тоже, наверное, хотят сохранять свой традиционный уклад и выращивать родные им сельскохозяйственные культуры. Оказалось, что казачьи общества как категория фигурируют в Земельном кодексе России, а вот все остальные НКА нет. Впрочем, национально-культурные автономии и общества могут обратиться в муниципалитеты, чтобы им выделили землю для таких же целей в безвозмездное пользование.

Галина Владис