Конституционный суд признал слияние министерств законным

Пункт указа главы республики об объединении министерства промышленности и министерства природных ресурсов признан соответствующим Конституции Коми.

В минувший вторник Конституционный суд Коми вынес постановление по делу о проверке конституционности пункта 3 Указа главы республики от 17 октября 2016 года №123 «О структуре органов в системе исполнительной власти Республики Коми» о присоединении министерства природных ресурсов и окружающей среды к министерству промышленности, транспорта и энергетики региона в одну структуру с переименованием последнего в Министерство промышленности, природных ресурсов, энергетики и транспорта РК.

С жалобой в суд обратился сыктывкарец Андрей Тентюков, который посчитал, что фактическая ликвидация минприроды как самостоятельного органа и передача его функций создает реальную угрозу экологической безопасности. Заявитель указал, что задачей минпрома была и остается функция по формированию и реализации государственной политики в сфере промышленности, а также в области энергетики и транспорта, что уже само по себе может оказать негативное влияние на окружающую среду, так как осуществление под эгидой министерства производственно-хозяйственной деятельности по определению влечет за собой причинение того или иного ущерба земле, водам, лесам и иным природным ресурсам.

В решении Конституционного суда со ссылками на федеральные и республиканские законы говорится, что все органы исполнительной власти региона при формировании и реализации государственной политики в сфере экономики в обязательном порядке решают и вопросы, направленные на обеспечение наибольшего благоприятствования окружающей среды, сохранение биологического разнообразия и природных ресурсов. Как отметили в суде, обязанность госорганов по сохранению природы носит всеобщий характер и «не зависит ни от переименования этих органов, ни от изменения структуры, полномочий и общего назначения».

По выводу Конституционного суда нет оснований считать, что принятое главой региона решение может повлиять на экологическую безопасность и умалить конституционное право граждан на благоприятную окружающую среду. По мнению судей, министерство промышленности, природных ресурсов, энергетики и транспорта «фактически принимает на себя повышенные обязательства по соблюдению законодательства об охране окружающей среды, поскольку будет более оперативно и комплексно определяться баланс интересов хозяйствующих субъектов и интересов неопределенного круга лиц в области сохранения природы».

В итоге суд признал пункт указа главы об объединении ведомств соответствующим Конституции Коми. Постановление суда является окончательным и обжалованию не подлежит.

Светлана СОЛОВЬЕВА