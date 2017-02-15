Минута молчания у «Скорбящего воина»

В среду в стране отметили День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества. 15 февраля 1989 года последняя колонна советских войск покинула территорию Афганистана. Митинг, посвященный годовщине этого события, прошел и в Сыктывкаре.

Почтить память воинов-интернационалистов к памятнику «Скорбящий воин» пришли члены республиканского правительства, руководство столичной администрации, представители министерств и силовых структур, общественных организаций, ветераны боевых действий, родственники погибших, молодежь.

Открывая митинг, руководитель администрации главы Коми Михаил Порядин напомнил собравшимся, что прошло уже 28 лет, как последний советский солдат покинул территорию Афганистана.

– Наши солдаты исполняли свой долг, защищали интересы страны, не жалея сил, здоровья, жизни, – напомнил Михаил Порядин. – По всей стране сейчас проходят митинги. Огромное спасибо ветеранам за то, что они ведут воспитательную работу, активно участвуют в жизни страны и республики. Мы всегда будем помнить о вас и поддерживать.

В более чем трех десятках вооруженных конфликтов, которые проходили за пределами страны, приняло участие полтора миллиона россиян. Это Афганистан, Нагорный Карабах, Узбекистан, Египет, Мозамбик, Ангола и т.д. Двадцать пять тысяч россиян отдали свои жизни во время исполнения служебного долга. Сейчас российские военнослужащие защищают мир в Сирии.

Только через афганскую войну прошло 550 тысяч солдат и офицеров из СССР, более четырнадцати тысяч которых там погибли. В боевых действиях в Афганистане участвовали более трех тысяч призывников из Коми.

– У нашей страны есть внешние геополитические цели и задачи, – рассказал глава городского округа Валерий Козлов. – И на передовой всегда был, есть и будет непобедимый и великий русский солдат, о мужестве, верности долгу и смелости которого сложены песни и легенды.

На митинге также выступили депутат республиканского парламента Владимир Косов и председатель Коми региональной общественной организации «Российский Союз ветеранов Афганистана» Вадим Клюпа. Они отметили важность сохранения памяти о тех печальных событиях, воспитания гражданственности и патриотизма у молодого поколения.

Память всех, кто не вернулся с афганской и других локальных войн, участники митинга почтили минутой молчания. Был произведен троекратный оружейный залп. Завершился митинг возложением цветов к памятнику воинам-интернационалистам. Затем цветы были возложены к Вечному огню мемориального комплекса «Вечная слава».

Артур АРТЕЕВ

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