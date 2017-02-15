Коми курорты под Кировом

«Республика» оценила, как живут санатории в соседнем регионе

В январе этого года санатории «Колос» и «Лесная новь», расположенные в Кировской области, официально стали собственностью Коми. Журналисты «Республики» побывали в обеих здравницах и оценили, что они могут дать жителям региона, а также узнали, как Коми намерена распоряжаться этим имуществом.

«Колос» и «Лесная новь» были открыты одновременно – в середине 1970-х, оба санатория находятся недалеко от Кирова, минеральные воды и грязи для лечения используются либо схожие по параметрам, либо одни и те же, списки процедур большей частью совпадают. Здесь лечат практически одни и те же недуги: в первую очередь – заболевания опорно-двигательного аппарата, затем – желудочно-кишечного тракта, неврологические, лор-заболевания, кожные, урологические и гинекологические и так далее.

Между тем руководители «Колоса» Михаил Трофимчук и «Лесной нови» Валерий Набатчиков уверены, что конкурентной борьбы между санаториями нет, так как они находятся «в разных нишах». Действительно, «Колос» – лечебное учреждение скорее эконом-класса, а «Лесная новь» – единственный санаторий высшей категории во всей Кировской области.

Корпуса «Колоса» сейчас ремонтируются, штат укомплектован, регулярно закупается новое оборудование, внедряются современные методы лечения. Заместитель главного врача санатория по медчасти Галина Аистова рассказала о карбокситерапии, которую здесь начали применять всего несколько месяцев назад: таким методом лечения мало здравниц могут похвастаться. По ее словам, персонал здесь особенный: многие трудятся уже давно, работают с душой, потому что дело свое любят. Да и сама Галина Аистова человек неравнодушный. В «Колосе» она еще и гирудотерапевт, поэтому с удовольствием демонстрирует журналистам стеклянную банку с пиявками, которых по-свойски кличет «маруськами». Врач подробно рассказала, откуда взялась гирудотерапия, как ее внедрил в России Петр Первый, как девицы перед балами ставили пиявки за уши, чтобы цвет лица был хороший, попутно показывая альбом с фотографиями пациентов.

Санаторий стоит в сосновом бору на берегу реки Ивкинки, у него свой минеральный источник, свое «производство» лечебных грязей, которые черпают из озера, расположенного на территории здравницы. Грязи отсюда берут и другие санатории, включая «Лесную новь». Здесь есть где погулять, чем развлечься. «Колос» ориентирован скорее на людей, которые приезжают именно для того, чтобы спокойно отдыхать, а не веселиться сутки напролет.

При этом «Колос» требует серьезных финансовых вложений. В последние годы санаторий переходил из рук в руки, что не лучшим образом сказалось на нем. Проводя ремонт, приходилось выбирать бюджетные варианты, тратить средства лишь на самое необходимое, при этом не отставать от других санаториев в плане лечения.

Управляет «Колосом», «Лесной новью», а также рядом других санаторно-курортных учреждений и гостиниц, находящихся в собственности Коми, АО «Объединенные услуги». Как пояснил гендиректор акционерного общества Евгений Ерашов, сейчас рассматриваются различные варианты, как существенно обновить и материальную базу, и лечебную составляющую «Колоса».

– Если «Лесная новь» – санаторий вполне самодостаточный, он зарабатывает деньги, у него есть финансовые возможности, чтобы вкладываться в свое развитие, то о «Колосе» сейчас такого сказать нельзя, – отметил Евгений Ерашов. – Будем смотреть, что можно сделать для того, чтобы отдых в «Колосе» становился комфортнее, чтобы здесь отдыхало больше жителей Коми. Будем решать вопросы с логистикой – чтобы гостям было максимально удобно сюда добираться, разрабатывать различные программы льготного отдыха.

Возможно, для развития «Колоса» будет использована схема «один бизнес кормит другой», то есть в него вложат доходы, получаемые от более успешных учреждений, находящихся под управлением «Объединенных услуг».

В день визита журналистов в «Колосе», рассчитанном на 250 человек, отдыхало всего 25. Вторая половина января и февраль – низкий для здравниц, когда путевок продается очень мало. Но если на аллеях у «Колоса» в этот день мелькала лишь пара неспешно гуляющих бабушек, то у «Лесной нови» приходилось буквально уворачиваться то от компании любителей скандинавской ходьбы, то от лыжников, то от детей, затеявших бои снежками со своими родителями.

– На сегодня у нас 205 отдыхающих, а всего 220 мест. В новогодние каникулы принимаем до 265, за счет дополнительных спальных мест. Низкий сезон еще не закончился, но показатели у нас, я считаю, вполне неплохие, – пояснил генеральный директор «Лесной нови» Валерий Набатчиков. – Средняя заполняемость – 82-83 процента. Последние годы были не самыми удачными для санаторного бизнеса, мы ожидали худших ситуаций, но ожидания эти, к счастью, не оправдались.

На вопрос, чем санаторий «Лесная новь» принципиально отличается от других подобных здравниц, Валерий Набатчиков рассказал, что основное конкурентное преимущество – бассейн с минеральной водой из собственной скважины.

– Приезжая к нам даже зимой, когда российское Черноморское побережье закрыто, вы можете отдохнуть не хуже, чем на море летом, – пояснил гендиректор «Лесной нови». – А вообще, чтобы санаторий был востребованным, в него нужно постоянно вкладываться. За те три года, что я здесь работаю, суммы наших вложений в ремонт помещений, покупку нового оборудования исчисляются многими миллионами рублей. А как иначе? Один хороший аппарат УЗИ, например, стоит порядка миллиона. При этом никакой поддержки со стороны санаторий не имеет, живем исключительно за счет собственных доходов. Кроме того, мы разработали план развития территории до 2019 года и отчасти его уже выполнили: появилась уличная спортплощадка, пункт проката перенесли на улицу, чтобы удобнее было брать лыжи, коньки и прочее. В этом году запускаем отдельно стоящую баню. У многих есть сауны, а вот отдельной классической русской бани я пока ни в одном из санаториев, в которых побывал, не видел.

В «Колосе», говоря о доле отдыхающих из Коми, отметили, что из республики туда, пожалуй, приезжает больше всего посетителей, хотя нередки гости и из Пермского края, НАО, Ленинградской и Московской областей, других регионов. В «Лесной нови» гостей из Коми примерно 35-37 процентов. При этом и в тот, и в другой санаторий жители соседнего региона нередко приезжают не по разу.

Например, Татьяна Барашкина из Усинска сообщила, что в «Лесной нови» она уже четвертый раз, бывает тут ежегодно. Однажды попыталась «изменить» этой здравнице и ради разнообразия поехала в другой санаторий, но потом решила, что здесь все же лучше.

– Здесь хорошее обслуживание и лечение. Кроме того, санаторий находится недалеко от дороги, без проблем можно дойти до автобусной остановки и съездить в Киров, если нужно. Да и территория большая, облагороженная, есть где погулять, – рассказала гостья из Коми. – Черное море меня не привлекает, с моей гипертонической болезнью там тяжело. А здесь я побуду две-три недели, а потом восемь месяцев отлично себя чувствую. Потом начинает усталость проявляться, болячки, вот и решаю – пора ехать снова.

О тех же преимуществах отдыха в Кировской области говорили и другие посетители: лечение эффективное, отдых комфортный, а главное – климат замечательный, не сильно отличающийся от того, что в Коми. Поэтому никакой акклиматизации нет, но все же климат явно мягче, так что, как признались некоторые гости, через два-три дня просто «летаешь» и молодеешь.

Анна Потехина

Фото Дмитрия Напалкова

В 2016 году в Росимущество и Минэкономразвития России по поручению главы Коми Сергея Гапликова было направлено ходатайство о передаче в собственность республики санатория «Колос». Распоряжением правительства страны от 31 октября 2016 года № 2307-р федеральная доля в уставном капитале ООО «Санаторий «Колос» в размере 53 процентов передана в государственную собственность Коми. В январе 2017 года между республикой и Росимуществом подписан договор о передаче имущества, переход права собственности зарегистрирован в Едином государственном реестре юридических лиц.

Также по иску прокуратуры Коми на основании решения Арбитражного суда Кировской области в собственность республиканского предприятия ООО «Здравницы Республики» переданы ранее отчужденные 89,62 процента доли в уставном капитале ООО «Санаторий «Лесная новь» имени Ю.Ф.Янтарева». Соответствующая запись о переходе права собственности внесена в Единый государственный реестр юридических лиц 30 января 2017 года.