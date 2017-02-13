Жители республики приняли участие в «Лыжне России»

В минувшую субботу в Коми, как и по всей стране, состоялась 35-я всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России». В регионе в стартах поучаствовало порядка тридцати тысяч человек.

Старт традиционной зимней забаве в Сыктывкаре дали сразу на нескольких площадках. Самые массовые забеги, в которых участвовали несколько тысяч человек, прошли на республиканском лыжном комплексе имени Раисы Сметаниной. Помимо этого старты прошли на лыжных базах «Спортивная» (бывшая «Динамо») и «Веждино», а также в поселках Верхняя Максаковка и Краснозатонский.

На церемонии открытия среди рядовых зрителей был и глава Коми Сергей Гапликов. Вместе с ним выступления народных и современных коллективов оценивали спикер регионального парламента Надежда Дорофеева, министр спорта Коми Николай Бережной и четырехкратная олимпийская чемпионка Раиса Сметанина. Они аплодировали, пританцовывали, подпевали и делали совместные фото на память. Позже вип-персоны поднялись на сцену, чтобы официально дать старт событию.

– «Лыжня России» – знаковое для нас событие. То, что оно уже тридцать пятое, юбилейное, показывает, что в нашей республике любят и уважают лыжный спорт. На этот праздник люди приходят коллективами, семьями. Такие праздники объединяют нас в стремлении к здоровому образу жизни. В дальнейшем планируем сделать «Лыжню России» еще масштабнее. Есть пожелание, чтобы свои команды выставляли предприятия, – сказал глава региона.

На территории лыжного комплекса действовали продуктовые и сувенирные палатки. Можно было купить шашлык или бесплатно отведать гречневую кашу из солдатской кухни. В этот раз организаторы решили привлечь любителей спорта розыгрышем ценных призов. На входе все получали жетоны, по которым после стартов проводилась лотерея . Среди участников и зрителей разыграли сертификат на прокат лыж и санок-ватрушек на стадионе в Выльгорте и абонементы на посещение спортивных объектов Сыктывкара.

Даря друг другу улыбки, любители лыжного спорта тянулись к стадиону непрерывным потоком. Многие шли семьями. Среди трудовых коллективов яркой табличкой выделялись представители выльгортского детского сада №10. Педагоги регулярно участвуют в «Лыжне России», а на этот раз, как отметила старший воспитатель Светлана Калачикова, решили посвятить забег Дню онкобольного ребенка, который пройдет 15 февраля.

– Хотим, чтобы нас услышали, проинформировать, что есть такой день и таким детям надо помогать, – отметила собеседница издания.

Погода не подвела, и на лыжню люди устремлялись в отличном настроении. Первыми на старт вышли мужчины и женщины 1997 года рождения и старше (их ждала самая протяженная дистанция – 10 километров). Победителями стали члены сборной Коми по лыжными гонкам Евгений Уляшев и Ольга Царева. Среди юношей и девушек 1999 года рождения и моложе (дистанция пять километров) первенствовали Владимир Ганушкин из Москвы и Вероника Буткина из Прилузья.

После на символическую дистанцию 2017 метров вышли участники vip-забега. Ожидалось, что стартует и глава республики, но, как рассказала на финише Надежда Дорофеева, в прокате банально не нашлось лыжных ботинок его размера.

– У него 47-й размер. Тяжело было подобрать, – сказала она, после чего поделилась впечатлениями от дистанции. – Получила удовольствие, цель достигнута. Самое главное – свежий воздух, хрустящий снег, единомышленники. Параллельно, пока шли на лыжах, успели обсудить ряд вопросов с коллегами. Это событие стало для меня хорошей подзарядкой перед предстоящей сессионной неделей.

На финише журналисты расспросили начальника Главного управления МЧС Коми генерал-майора Александра Князева. Спасатель излучал позитивную энергию, с улыбкой рассказал, что является приверженцем здорового образа жизни и регулярно в выходные дни занимает место на лыжне, правда, катается в основном на «Динамо».

Ярослав СЕВРУК

Фото автора