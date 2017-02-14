В музее связи «Ростелекома» в Коми — новый экспонат

В канун празднования Дня защитника Отечества активисты поискового отряда «Северная звезда» передали в музей при Коми филиале ПАО «Ростелеком» кабель и катушку связи, которые были найдены в ходе поисковых работ в районе урочища Сутоки Старорусского района Новгородской области, где в августе 1942 года шли ожесточенные бои.

«Это не просто моток кабеля, — прокомментировала подарок командир отряда «Северная звезда» Ольга Ивашина, — У него есть своя история. В одной из наших экспедиций принял участие житель города Кемерово Артем Мироненко. Он присоединился к отряду, чтобы найти место гибели своего деда. Красноармеец – связист 364 стрелковой дивизии Николай Мироненко погиб в районе урочища Сутоки 17 августа 1942 года. Артем с помощью ребят из отряда смог для себя полностью сложить картину – где, располагался командный пункт, где на какой высотке находился 1212 стрелковый полк, к которому тянул связь его дед в момент своей гибели. И кто знает, может это был тот самый кабель». Новый экспонат сразу нашел свое место на витринах музея связи в Коми филиала ПАО «Ростелком» среди экспонатов, рассказывающих о том, как работали связисты в годы Великой Отечественной войны.

«Эта тема одна из самых важных в экскурсиях, которые проводятся по музею, — отметил директор филиала Александр Хуциев. – Мы с большим уважением храним эти экспонаты, рассказываем гостям, о том какую огромную роль сыграли фронтовые связисты на войне. Они всегда шли впереди наступления и последними отступали. Поэтому когда наш музей пополняется новыми экспонатами, это важное событие».

Музей связи был создан в Коми филиале силами самих сотрудников еще в 1995 году. И с тех пор здесь регулярно проводятся экскурсии для гостей филиала, для новых сотрудников, для детей сотрудников и для всех, кому интересна история развития связи в Республике Коми.