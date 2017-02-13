Германская делегация знакомится с Коми

В понедельник в республику с деловым визитом прибыла делегация генерального консульства Федеративной Республики Германия в Санкт-Петербурге. Гости во главе с генеральным консулом госпожой Эльтье Адерхольд побывают в Сыктывкаре и в Воркуте, сообщает пресс-служба главы и правительства Коми.

В программе визита – встреча Эльтье Адерхольд с главой региона Сергеем Гапликовым, общение с руководителями республиканских министерств. В частности, в министерстве промышленности, природных ресурсов, энергетики и транспорта гостям будет презентован инвестиционный потенциал республики. Представители министерства культуры, туризма и архивного дела и министерства национальной политики Коми подготовили для членов делегации богатую культурную программу.

Также в рамках визита генеральный консул встретится с учащимися сыктывкарской школы №21 с углубленным изучением немецкого языка и со студентами и преподавателями института иностранных языков СГУ.

В Воркуте запланирована встреча госпожи Эльтье Адерхольд с членами немецкой национально-культурной автономии, она побывает в Воркутинском горно-экономическом колледже, Дворце творчества детей и молодежи, новом спорткомплексе «Арктика».

Лина Перова