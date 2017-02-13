Объединенный юбилей

В СГУ прошли торжества по поводу 45-летия университета и 85-летия Коми пединститута, ставших два с половиной года назад единым вузом. Датой создания КГПИ считается 21 февраля, а СГУ свой день рождения отмечает 10 февраля, поскольку именно в этот день в 1972 году был издан приказ Министерства высшего и среднего специального образования РСФСР о структуре Сыктывкарского университета.

– Все предыдущие приказы и постановления ограничивались одной фразой: «Открыть в Сыктывкаре государственный университет», а в этом документе появилась уже конкретика, поэтому он стал основой для развития СГУ, – отметила директор университетского музейного комплекса, доктор культурологии, профессор Майя Бурлыкина, входившая в состав ректорской группы, приступившей к работе по созданию вуза в январе 1972 года.

– Не случайно февраль – месяц дней рождения двух ведущих вузов республики. Это должно быть единое фундаментальное образование в единых стенах. Юбилей – повод проанализировать сделанное и наметить более грандиозные планы, – подчеркнула, выступая на открытии галереи портретов ректоров университета и института, и.о. ректора СГУ Ольга Сотникова.

Всего за эти годы КГПИ руководили 16 ректоров, шесть ректоров возглавляли СГУ. Галерея портретов 22 руководителей вузов разместилась в бывшем главном корпусе пединститута. Все ректоры пединститута – мужчины, в то время как университетом по большей части руководили женщины, начиная с первого ректора СГУ Валентины Витязевой, бронзовый бюст которой был торжественно открыт 10 февраля в фойе главного корпуса университета.

В день рождения университета коллектив и студентов вуза поздравил глава Коми Сергей Гапликов. Открывая торжественное заседание Ученого совета СГУ, он поблагодарил научно-преподавательский состав за большой вклад в развитие науки и высшего образования в республике, подготовку квалифицированных кадров для региона, отметив высокий профессионализм и самоотверженный труд сотрудников вуза.

– Университет имеет богатый опыт подготовки специалистов и серьезные научные достижения и наработки. Очень символично, что при образовании университета за прототип был взят Коми пед-институт. Сегодня университет носит имя нашего соотечественника Питирима Сорокина, который очень многое сделал для науки. Уверен, в его трудах нам еще многое предстоит открыть, – отметил глава Коми, после чего вручил ряду ведущих сотрудников вуза награды.

На заседании также была презентована книга «Высшая школа Республики Коми», рассказывающая о 163 ректорах и проректорах региональных вузов, докторах наук и профессорах с момента основания в 1921 году Зырянского института народного образования, преемником которого стал пединститут. Сборник представила его автор-составитель Майя Бурлыкина.

На этом юбилейные мероприятия не заканчиваются: 17 февраля состоится торжественное собрание коллектива объединенного вуза.

Лина Перова

Фото Дмитрия НАПАЛКОВА