Коми оформит соглашение с Югрой

Глава республики Сергей Гапликов возглавит делегацию от региона на сочинском форуме, который пройдет 27-28 февраля 2017 года. На площадках форума будет презентован инвестиционный и экономический потенциал республики, а также ожидается подписание соглашения о сотрудничестве с правительством Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и меморандума о принципах сотрудничества с группой компаний «Ренова», сообщает пресс-служба главы и правительства Коми.

Международный инвестиционный форум в Сочи ежегодно собирает представителей власти, бизнеса, экспертного сообщества России и многих стран мира. Его непременным участником является председатель правительства страны Дмитрий Медведев. В прошлом году Республика Коми наряду с другими российскими регионами заручилась федеральной поддержкой по развитию моногородов и превращению их в территории опережающего социально-экономического развития.

На сей раз одной из главных тем повестки дня для делегации республики станет подписание соглашения с правительством ХМАО – Югра. Документ предполагает развитие торгово-экономического, научно-технического сотрудничества, в частности, развития энергетической инфраструктуры, диверсификации топливно-энергетического комплекса и промышленного производства, а также развития наукоемких технологий и производства конкурентоспособной социально значимой продукции.

Предметом меморандума между правительством Коми и ЗАО «Группа компаний «Ренова» является установление принципов сотрудничества в целях реализации инвестиционного проекта «Создание тепличного комплекса в Республике Коми» и поддержания стабильного социально-экономического роста, развития производительных сил и повышения качества жизни населения региона.

Напомним, в ходе январского визита делегации компании в Коми обсуждалась возможность строительства современного тепличного комплекса в Сосногорске, было решено создать соответствующую рабочую группу. Реализация этого инвестпроекта предполагает использование мощностей Сосногорской ТЭЦ, чтобы снизить теплоэнергозатраты и повысить рентабельность производства.

Кроме того, делегация Республики Коми примет участие в круглых столах, деловых встречах и презентационных площадках форума по приоритетным для региона темам и направлениям.

Лина Перова