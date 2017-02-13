Корректировка, как удавка

Жители поселка Усогорск Удорского района возмутились баснословными суммами корректировок по оплате ЖКУ. Острая дискуссия развернулась в группе «Удора.Online» в соцсети «ВКонтакте». Директор Удорского филиала ОАО «КТК» Андрей Самаров призвал жителей проверить исправность приборов учета и обращаться к управляющим компаниям.

Около ста возмущенных жителей Удоры оставили в группе «ВКонтакте» комментарии с вопросами о том, как им платить за коммунальные услуги по десять-пятнадцать тысяч рублей, когда у многих нет даже таких зарплат.

Одна из написавших Александра Размыслова, общаясь с журналистом «Республики», рассказала, что ее родителям-пенсионерам пришла сумма за январь в размере 15 тысяч рублей, хотя до этого они ежемесячно платили по 3000-4500 рублей.

Андрей Самаров пояснил, что его компания действует в соответствии с законом, и объяснил принцип расчета:

– Тепловая компания обязана выполнять свои услуги и поставлять к дому тепло. Мы это делаем. Работаем строго по 354 постановлению о перерасчете. Это так называемая корректировка: разница показаний приборов учета между, скажем, 2015 годом и 2016-м. Например, сумма в 2015 году у жителей получилась 200 гигакалорий за год. Эти 200 гигакалорий делятся на 12 месяцев, и выставляется счет в течение 2016 года постоянно, но приборы учета в 2016 году у них также работают, и в конце года они показали не 200 гигакалорий, как в 2015-м, а все 250. Соответственно, граждане заплатили за 200 гигакалорий, а 50 – это и есть корректировка. Почему приборы показывают так, это больше вопрос к самим жителям и к их управляющим компаниям.

На вопрос, допускает ли он то, что приборы учета действительно могут быть неисправны, Андрей Самаров ответил, что жители совместно с управляющими компаниями должны самостоятельно это контролировать регулярно, а у него претензий к приборам нет.

По поводу расписки с суммой в 500 рублей, упомянутой Александрой Размысловой, Андрей Самаров рассказал, что его компания на самом деле идет на такие меры:

– Да, при корректировке уже не первый год, если у кого-то очень большая сумма или люди просто не могут оплатить сразу, мы идем навстречу и рассрочку платежа всегда даем, причем беспроцентную.

Что касается сильно разнящихся сумм в квитанциях. По словам Андрея Самарова, факторов, влияющих на конечную сумму, может быть много, вплоть до количества батарей.

Ярослав СЕВРУК