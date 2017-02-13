В Ижме построят полигон ТБО

Для размещения межпоселенческого полигона твердых бытовых отходов в Ижемском районе выделен земельный участок площадью более 12 гектаров. Соответствующее распоряжение подписал председатель правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев. К строительству предполагается приступить в 2018 году.

– Необходимость в строительстве полигона ТБО в районе назрела уже давно, – рассказала «Республике» глава администрации Ижемского района Любовь Терентьева. – Сейчас в районе нет ни одного официального полигона для отходов. Около села Сизябск построена площадка для временного содержания отходов.

По словам главы, площадка под новый полигон выделена в тринадцати километрах от Ижмы по ираельской трассе. На новый полигон будут свозить мусор только из тех населенных пунктов района, до которых есть хорошие дороги, так как часть сел и деревень района на Ижме и Печоре находятся в труднодоступных местах.

Завершить строительство полигона планируется к 2020 году. На реализацию проекта предполагается выделить: в 2018 году – более 20,5 миллиона рублей (в том числе более 19,5 миллиона рублей из республиканского бюджета, более одного миллиона рублей из муниципального бюджета Ижемского района), в 2019 году – около 36 миллионов рублей (в том числе более 34 миллионов рублей из республиканского бюджета, один миллион 800 тысяч рублей из муниципального бюджета).

Артур АРТЕЕВ