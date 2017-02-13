Валерий Козлов пойдет на выборы мэра

Председатель совета Сыктывкара, глава городского округа Валерий Козлов может стать третьим кандидатом на пост столичного градоначальника.

Об этом руководитель депутатского корпуса сообщил журналистам в понедельник, после заседания постоянных комиссий совета.

– В принципе такая идея звучит, и я ничего не исключаю, но вопрос пока в стадии обсуждения, – признался Валерий Козлов.

Напомним, кресло мэра стало вакантным 17 ноября, когда его покинул Андрей Самоделкин, вышедший на пенсию. Выборы нового сити-менеджера состоятся 15 марта. Прием документов от кандидатов стартует в последних числах февраля, когда начнет работу конкурсная комиссия. Пока о своем намерении участвовать в конкурсе заявили два кандидата – руководитель эжвинской администрации Александр Калинин и исполняющий обязанности мэра Сыктывкара Владимир Голдин.

Галина ГАЕВА

Фото Дмитрия НАПАЛКОВА