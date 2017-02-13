Валерий Козлов пойдет на выборы мэра

Февраль 13, 2017   Политика   Комментариев нет

Председатель совета Сыктывкара, глава городского округа Валерий Козлов может стать третьим кандидатом на пост столичного градоначальника.

Об этом руководитель депутатского корпуса сообщил журналистам в понедельник, после заседания постоянных комиссий совета.

– В принципе такая идея звучит, и я ничего не исключаю, но вопрос пока в стадии обсуждения, – признался Валерий Козлов.

Напомним, кресло мэра стало вакантным 17 ноября, когда его покинул Андрей Самоделкин, вышедший на пенсию. Выборы нового сити-менеджера состоятся 15 марта. Прием документов от кандидатов стартует в последних числах февраля, когда начнет работу конкурсная комиссия. Пока о своем намерении участвовать в конкурсе заявили два кандидата – руководитель эжвинской администрации Александр Калинин и исполняющий обязанности мэра Сыктывкара Владимир Голдин.

Галина ГАЕВА

Фото Дмитрия НАПАЛКОВА

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