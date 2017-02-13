Воркутинцы получили пугающие сообщения

10 февраля в Воркуте неизвестный разослал через приложение Viber сообщение о якобы имевшем место в школе №12 случае суицида ученика восьмого класса. Информация о самоубийстве школьника не подтвердилась. Воркутинцы, получившие сообщение, обратились с заявлениями в полицию.

По информации пресс-службы администрации Воркуты, в сообщении говорится, что в четыре часа утра ученик восьмого класса этой школы выпрыгнул из окна. Далее идет предупреждение об опасном влиянии так называемых «групп смерти» в социальной сети «ВКонтакте» и ссылки на данные группы с комментарием: «В разгаре информационная суицидальная война против наших детей». Предупреждение получили некоторые сотрудники образовательных учреждений и родители.

Как сообщили в управлении образования Воркуты, информация о «выпрыгнувшем из окна ученике восьмого класса» в школе №12 не соответствует действительности. Удалось выяснить, что данное сообщение также получило распространение в социальной сети «ВКонтакте» по Бишкеку. Предполагается, что подобный случай якобы имел место в одной из школ №12 Киргизии.

– Мы собрали всю имеющуюся информацию по этому поводу и передали в правоохранительные органы, также проводится внутренняя проверка, – сообщил представитель управления образования. – Просим родителей незамедлительно сообщать о подобной дезинформации директорам школ или в приемную управления образования администрации Воркуты по телефонам: (82151)

3-29-70, 3-29-07.

Также жителям всех городов и районов Коми предлагают узнать, в каких группах в социальных сетях состоят их дети, и сообщать о так называемых «суицидальных группах» в школы и управления образования по месту жительства.

Светлана СОЛОВЬЕВА