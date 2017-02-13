Память о классике

В Национальной библиотеке РК представили «пушкинскую» коллекцию

Десятого февраля исполнилось 180 лет со дня смерти Александра Пушкина. К этой дате в Национальной библиотеке Коми прошел поэтический вечер и открылась выставка «Великое России имя».

На экспозиции в читальном зале представлены редкие издания поэта из фондов библиотеки. В том числе и серия его миниатюрных книг (некоторые можно прочитать только при помощи лупы). Свою коллекцию читателям представил известный сыктывкарский коллекционер, член Международного общества пушкинистов Иван Свистельник. В его «пушкиниане» не только книги, но и произведения медальерного искусства, живописи, скульптуры и фарфора.

– Особый интерес представляет медная медаль, посвященная Александру Сергеевичу Пушкину и отчеканенная к 25-летию со дня его смерти, – рассказал «Республике» коллекционер. – Это первое изображение поэта на медали. В моей коллекции есть еще две достаточно редкие дореволюционные медали с изображением Пушкина.

Также, по словам Ивана Свистельника, интерес представляет копия посмертной маски поэта. Немногие из коллекционеров могут похвастаться таким экспонатом.

– У библиотеки также есть свой Пушкин, – рассказала «Республике» главный библиотекарь фонда редких книг Елена Сердитова. – Конечно же, он в книгах. Это сочинения самого поэта и книги о нем. Издания из этой коллекции занимают только небольшую часть выставки.

Из интересных изданий Елена Сердитова назвала «Альбом пушкинской выставки 1880 года», книгу «Домик в Коломне. Моцарт и Сальери» с иллюстрациями Владимира Фаворского и Михаила Врубеля, а также переиздание «Песни о вещем Олеге» 1899 года с иллюстрациями Виктора Васнецова, который сделал и заставки, буквицы.

В Коми есть несколько мест, так или иначе связанных с Пушкиным. Самое известное из них – это памятник поэту в Ухте. Его к столетию со дня гибели Пушкина изваял репрессированный скульптор Николай Бруни, который до этого отбывал заключение в Ухт-печлаге. Гипсовый монумент простоял до 1997 года, затем его разобрали. С работы Бруни сняли копию, и в Санкт-Петербурге отлили бронзовую копию памятника. В честь 200-летия со дня рождения Пушкина в 1999 году монумент вновь торжественно открыли.

В столице республики памятник Пушкину расположен на территории воинской части. А еще один памятник Александру Сергеевичу сохранился в небольшом поселке Казлук в Усть-Вымском районе. Его в 1977 году установили перед входом в школу. Инициатором установки памятника стал первый директор леспромхоза «Вашкинский» Владимир Квасков.

Пушкинская гимназия в Сыктывкаре связана с 1937 годом – тогда открылась небольшая школа-семилетка. Она сразу стала носить имя Пушкина. В начале 1990-х школа приобрела статус гимназии. Улицы Пушкина есть в Сыктывкаре, Ухте, Воркуте, Усть-Усе, Усть-Цильме и в других городах и селах. В 1937 году на коми языке издали биографию Александра Пушкина, его книги «Капитанская дочка», «Дубровский», «Повести Белкина», а также стихи и сказки.

Летом 2014 года на стене одной из пятиэтажек Эжвинского района Сыктывкара появились Александр Пушкин, кот ученый, русалка на дубе, тридцать три богатыря, летящая в ступе Баба-яга и ее избушка на курьих ножках. Гигантское граффити появилось благодаря активистам общественной организации «Эжва – это мы». Рисовал на стене приглашенный из Санкт-Петербурга художник Андрей Кожевников.

Артур АРТЕЕВ

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