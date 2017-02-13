Евгений Хлыбов возглавил «Регион»

В понедельник к руководству республиканским журналом «Регион» приступил известный в Коми журналист Евгений Хлыбов. Бывший бессменный главред журнала Неля Мурыгина уволилась в связи с выходом на пенсию.

Евгений Хлыбов в разные годы возглавлял газеты «Молодежь Севера» и «Республика», в которой проработал десять лет. Также он руководил телерадиокомпанией «Коми гор». Новый главред «Региона» пока воздержался от комментариев, сообщив, что знакомится с экономикой и творческой составляющей издания.

Игорь Петров