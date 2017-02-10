В Сыктывкаре вырастет «Токио»

Судьбу строительства жилого комплекса «Токио» на участке в центре Сыктывкара, где в 2008 году компания «АйСиТи» начала возводить жилой комплекс «Калейдоскоп», обсудили в администрации города в рамках общественных слушаний.

Новый владелец земли – группа компаний «КС Альфа». Открывая слушания, директор новой компании-застройщика Александр Шварёв напомнил, что в 2008 году московская компания «АйСиТи» получила разрешение на строительство элитного жилого комплекса «Калейдоскоп», состоящего из трех высотных зданий цилиндрической формы и административных зданий. Предусматривалась также подземная стоянка на 70 мест. Общая площадь строительства предполагалась в 21 тысячу квадратных метров. Весной 2009 года стройку законсервировали, между мэрией и «АйСиТи» начались судебные тяжбы, а заброшенный и со временем затопленный грунтовыми водами фундамент до сих пор служит поводом для недовольства жителей соседних домов. Тем не менее земля находилась в частной собственности, и сделать что-либо с ней не представлялось возможным.

Новая компания-застройщик выкупила этот земельный участок у прежних владельцев и как правопреемник продлила разрешение на строительство, внеся существенные коррективы в прежний проект, так как город с 2008 года изменился, и от каких-то позиций пришлось отказаться, а какие-то, например, количество стояночных мест, детских площадок и мест озеленения, – усилить. Согласно новому проекту на участке общей площадью 5956 квадратных метров в квартале улиц Красных Партизан – Первомайской – Интернациональной – Свободы планируется возвести два жилых дома, девяти- и 14-этажный, с торгово-офисными помещениями. Жилой комплекс рассчитан на 140 квартир.

Тем не менее корректировка проекта требует некоторого отклонения от параметров, поскольку в 2008 году построили порядка 10 процентов объекта, являющихся его ключевой частью, которую сегодня физически нельзя изменить. Это фундамент и подземный паркинг. Отклонение, которое вынуждены просить новые застройщики, касается угла девятиэтажки, который близко подходит к красной линии. Согласно параметрам застройщик должен отступить от линии на три метра, но сделать это физически нереально.

– Мы не можем отрезать фундамент плиты и нарушить целостность башни этого дома. В остальном писываемся и с детскими площадками, и с гостевыми стоянками со стороны улицы Первомайской, – отметил Александр Шварёв.

В процессе слушаний он неоднократно подчеркивал, что строители не собираются заходить за красную линию, а просят лишь уменьшить до нее дистанцию.

После его выступления участники слушаний задали несколько вопросов. Нина Мамаева, представляющая интересы дома по Красных Партизан, 48, подчеркнула, что в проекте предполагаемого ранее строительства одной из высоток на прилегающей к этому дому территории, где помимо того должны были строиться подземные гаражи и развлекательный центр, обнаружен ряд нарушений. Александр Шварёв пояснил, что сегодня речи о строительстве на этой территории не ведется и по предварительной оценке там возможно возведение только одноподъездного девятиэтажного дома.

– Правда ли, что вы собираетесь строить на прежнем фундаменте? Ведь невооруженным глазом видно, что там сплошное болото, – поинтересовалась одна из слушательниц.

– Невооруженный глаз ни о чем не говорит. Я прислушиваюсь к мнению профессионалов, когда специалисты нескольких лабораторий говорят, какая конструкция нормальная, а какую надо заменить. Мы как застройщики больше всего заинтересованы в качестве строительства, по нескольку раз все перепроверим, не сомневайтесь. А вода стоит потому, что дренажная система не была врезана в общую магистраль города, – пояснил Александр Шварёв.

И.о. начальника управления ЖКХ администрации Александр Гонтарь выразил тревогу по поводу того, что наземных парковок на всех может не хватить, а подземную не каждый сможет приобрести. По словам Александра Шварёва, предполагаемое количество парковок вместе с подземными составит 84 машиноместа. Практика показывает, отметил он, что граждане, заканчивая обустройство квартиры, начинают покупать парковочные места. Тем более компания-застройщик готова предложить новоселам гибкую ценовую политику относительно паркинга.

Главный архитектор города Владимир Рунг поинтересовался, чем вызвана разная этажность домов. Директор компании-застройщика пояснил, что это связано с соблюдением противопожарных норм, в частности – с обеспечением возможности проезда пожарных машин.

Заслуженный строитель России, почетный гражданин Сыктывкара Леонид Траппер призвал поддержать застройщика, иначе вопрос «уйдет в долгий ящик и никакого толку так и не будет».

Подводя итоги, начальник управления архитектуры, городского строительства и землепользования Владимир Осипов отметил, что «подобное пятно» в городе, каким является сегодня заброшенная стройка, вряд ли вызывает у кого-либо позитивные эмоции, и чем скорее застройщик с учетом всех пожеланий приступит к работе, тем скорее в городе появится еще один радующий глаз объект.

Марина Щербинина

Фото Виктора Бобыря