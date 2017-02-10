Декриминализация без последствий

Общественники выясняли, поможет ли смягчение наказания за побои семейному благополучию

Изменения в статью 116 Уголовного кодекса России, окрещенные в народе «декриминализацией побоев в семье», не избавляют поднявшего руку на близких от ответственности, а переносят внутрисемейные разборки в разряд административных правонарушений. Ранее на члена семьи за «побои и иные насильственные действия, причинившие физическую боль, но не повлекшие последствий», заводилось уголовное дело, в то время как за аналогичные хулиганские действия постороннего лица полагалось только административное наказание. В этих нюансах изменившегося федерального законодательства разбирались участники организованного Общественной палатой Коми круглого стола.

С обсуждением вводимых новшеств общественники явно запоздали – накануне президент страны уже подписал закон. Тем не менее разговор на эту тему получился весьма познавательным и полезным. Первым слово дали правоохранителям, которые разъяснили собравшимся суть принятых изменений.

– Из статьи 116 Уголовного кодекса исключена формулировка «в отношении близких лиц». Под близкими лицами понимались родственники, родители, дети, опекуны, бабушки, внуки, супруги. Отныне при совершении побоев, не повлекших последствий, указанных в статье 115 (причинение легкого вреда здоровью), и если эти действия не содержат признаков уголовно наказуемого деяния лицо, их совершившее, привлекается к административной ответственности, а не уголовной. Но если в последующем данное лицо повторно совершит такие действия и потерпевшая сторона заявит об этом в правоохранительные органы, рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела, предусмотренного статьей 116.1 (нанесение побоев лицом, подвергнутым административному наказанию). Санкция по данной статье предусматривает штраф до 40 тысяч рублей, или в размере заработной платы, или одного дохода осужденного за период до трех месяцев, либо обязательные работы на срок до 240 часов, либо исправительные работы на срок до шести месяцев, либо арест на срок до трех месяцев, – рассказал и.о. начальника отдела организационной деятельности участковых уполномоченных полиции и подразделений по делам несовершеннолетних МВД Коми Григорий Комиссаров.

Как стало ясно из дальнейших разъяснений, поправки внесены, чтобы оградить от чрезмерного наказания добропорядочных граждан (например, мать, отшлепавшую непослушного ребенка), а отнюдь не злостных семейных дебоширов, постоянно терроризирующих членов своей семьи.

– У нас в Уголовном кодексе есть еще такие преступления, как угроза убийством, причинение легкого вреда здоровью, истязание, средний вред здоровью. Эти статьи никуда не пропали. Участковые уполномоченные должны ставить таких граждан на учет и регулярно проводить с ними профилактическую работу. Если гражданин продолжает допускать нарушения, участковый может применить к нему меры административного принуждения, – уточнил Григорий Комиссаров.

– С точки зрения Конституции, в соответствии с которой и было внесено изменение в 116-ю статью, законодатель полагал именно уравнение всех в правах. А не так, чтобы вы шли по улице, вас ударили, а за это была только административка, а за шлепок ребенку в качестве воспитательной меры – уголовное дело, – продолжил разъяснения прокурор отдела управления по надзору за уголовно-процессуальной и оперативно-розыскной деятельностью прокуратуры региона Евгений Шпилев.

Уполномоченного по правам человека в Коми Надежду Быковскую порадовало то, что отныне заявление в полицию о побоях нельзя отозвать.

– Ранее это было можно. Например, жена пожалела мужа и забрала свое заявление. В новом законе отозвать заявление уже невозможно – вводится неотвратимость наказания. Теперь нужна большая информационная работа, чтобы семейные дебоширы понимали, что им грозит, – отметила омбудсмен.

Председатель комитета по законодательству и местному самоуправлению Госсовета республики Нина Нестерова чуть позже привела данные: пока действовала только статья Уголовного кодекса, в 78 случаях из 100 такие факты вообще не заявлялись, а в 97 процентах дела не доходили до суда по примирению сторон.

– Тот факт, что заявление будет нельзя забрать, как раз связан с тем, что в первый раз действует административный кодекс, согласно которому наказание будет значительно более мягким, – отметила парламентарий.

В свою очередь уполномоченный по правам ребенка в Коми Нелли Струтинская привела из своей практики случай, когда заявление в полицию о так называемых побоях обернулось против всей семьи:

– У меня есть история, когда девочка, просто обидевшись на маму, обратилась в полицию. Она очень поздно вернулась с прогулки, не отвечала на звонки и дерзко разговаривала с матерью, которая была вся на нервах, схватила в запале пояс от плаща и шлепнула дочь. Девочка позвонила и пожаловалась отдельно живущему пьющему отцу, и тот ей сказал, чтобы она вызвала полицию. В итоге мать была осуждена по 116-й статье, лишилась работы. Позже девочка призналась, что оговорила маму, но ничего поделать было уже нельзя. Они ко мне приходили и просили помочь доказать, что все было не так, как представлено в деле, но это оказалось невозможно.

По словам Нелли Струтинской, в страхе перед уголовной ответственностью пребывают и работники образовательных учреждений.

– Дело доходит до абсурда. Воспитатель детского сада, увидев у ребенка синяк на коленке, тут же ставила в известность заведующую и вызывала полицию, даже не пытаясь выяснить, что произошло на самом деле. Потом начались моменты, когда мама приводит в садик ребенка, а воспитатель, чтобы оградить себя, просит написать ее объяснительную, что синяк ребенок получил дома, – привела недавние случаи детский омбудсмен.

В то же время есть статистика реальных фактов жестокого обращения с детьми. За 2016 год в Коми зафиксировано 920 таких фактов, из них 495 случаев – взрослыми, 227 – родителями. 898 детей получили помощь, 55 из них из-за жестокого обращения изъяты из семей.

Член Общественной палаты Коми Дмитрий Беляцкий указал на один проблемный момент. Исполнять то, что прописано в законе, придется участковым уполномоченным, но из-за высокой нагрузки они вряд ли будут вникать в суть каждого дела.

– Скорее всего, будет какая-то формальная фиксация фактов, которая мало повлияет на то, ради чего все это было задумано, – предположил общественник.

Чтобы такого не происходило, нужна большая профилактическая работа, возвращение воспитательной функции школы, помощь семье, подчеркнули другие участники круглого стола.

– Самое главное – семья должна быть сохранена. И все общественные институты должны объединить свои усилия и выработать методы профилактического воздействия на семью, чтобы такие страшные случаи не происходили, чтобы семья понимала, что такое ответственность каждого ее члена, в том числе ребенка. Иначе у нас начнут происходить процессы, когда мы, подстраховываясь, попадем в другую крайность. Нужно очень аккуратно относиться к заведению таких дел, чтобы не разрушать родительский авторитет, не разрушать саму семью, – подытожила обсуждение председатель Общественной палаты Галина Киселева.

Галина Владис