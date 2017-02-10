Кирилл Гимель: «Жесткие правила – лучший воспитатель»

О том, какие меры могли бы помочь перевоспитанию трудных подростков, в рубрике «Живая речь» рассуждает заместитель директора по безопасности детского дома №20 для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, Эжвинского района Сыктывкара Кирилл Гимель.

«Всех потрясло и шокировало известие об убийстве в воркутинском поселке Елецкий 12-летнего подростка, с которым расправились его сверстники. Новость тут же обросла новыми подробностями. Мол, после внимательного изу-

чения страниц предполагаемых убийц в соцсети выяснилось, что оба школьника состояли в различных группах, пропагандирующих насилие и убийства.

Влияние интернета на подростков в наше время, действительно, первостепенно. Свобода в сети изуродовала подрастающее поколение. Если раньше, оставшись дома один, ребенок воспитывался на радио- и телепередачах, то сейчас из такого «телевоспитания» ничего хорошего не получится. Поэтому должна быть жесткая позиция в отношении информации, которая проникает в умы наших детей через телевизор и интернет. Это во-первых.

Во-вторых, необходимо не только менять систему воспитания, но и законодательство на федеральном уровне. Сейчас детям говорят исключительно об их правах. Возможно, такой крен появился в связи со случаями жестокого обращения в семье. Никто не спорит – пресекать подобные действия взрослых и защищать права детей необходимо. Но у нас перебор в этом плане: детям говорят только об их правах и ничего об обязанностях. В итоге у многих подростков развязываются руки, ведь получается, им можно все, любой проступок остается безнаказанным. Дети ощущают себя этакими потребителями: «Своровал – ничего, подрался – тоже сошло с рук, а дай-ка я в следующий раз ножичком пырну раз-другой, и мне тоже ничего за это не будет».

В детский дом, где я работаю, попадают ребята с трудной судьбой. Когда-то маленькими их взяли в приемную семью, но наступил переходный возраст, ребята изменились, «сработали» гены, и приемные родители и опекуны не смогли с ними справиться, вернули в сиротское учреждение. Такие дети чувствуют себя обиженными на весь мир, но считать, что в своей судьбе они сами виноваты, неправильно. Многие из них появились на свет уже с целым букетом болезней, потому что родители пьющие, а те в свою очередь пьют, потому что живут в населенных пунктах, где нет работы. Мне жалко этих ребят, но не потому, что они потом оказываются в местах лишения свободы, а потому, что родились с этим негативным заделом, с которым трудно справиться. Чтобы переломить судьбу, нужны усилия и помощь.

Когда я только пришел сюда работать, то был уверен, что можно, просто спокойно поговорив с ребенком, объяснить ему правила жизни, и искренно удивлялся, почему у других сотрудников это не получается. А потом понял: все словесные назидания для трудных подростков – как об стенку горох. Слов они не слышат и не хотят слышать. Что же в таком случае делать?

Допустим, ты поговорил с подростком с глазу на глаз как отец, как брат, он все понял, но меняться сам и менять ситуацию не хочет или не может. В итоге все продолжают вариться в этом социуме и подражать друг другу: «Ага, этот украл, и ему ничего, а я тоже хочу шоколадку, ну или еще что-нибудь». Поэтому нужны жесткие правила. Речь идет именно о жестких правилах, а не о жестокости.

Возвращаясь к трагедии в Елецком. Сейчас в поселке собирают подписи за то, чтобы обоих малолетних убийц, если будет доказано совершение ими этого страшного преступления, отправили в специализированную школу-интернат. И, наверное, такая мера – самая правильная. Кто-то считает, что пора снизить возраст для уголовной ответственности, но лично я против того, чтобы дети попадали в места лишения свободы. Ничего хорошего из этого не получится – из мест заключения выходят уже «бывалые» преступники. Лучшей формой исправления трудных ребят, на мой взгляд, могли бы стать учреждения закрытого типа, где бы их приучали к труду и действовала жесткая дисциплина.

Труд на самом деле – эффективнейший способ воспитания. Вспомним хотя бы «Педагогическую поэму» Макаренко. Нужны созидательный труд, прозрачные и понятные правила и в хорошем смысле этого слова «промывание мозгов». У оступившегося подростка есть выбор: не хочешь работать, получать образование, становиться человеком – сиди в изоляторе на хлебе и воде, а хочешь стать настоящим человеком – учись, работай, найди цель в своей жизни. Только так и никак иначе».