«Серегово» примет пациентов в будущем году

Во втором полугодии 2018 года новый санаторий «Серегово» в Княжпогостском районе откроет двери для первых пациентов. Правда, лечиться с помощью минеральных вод жителям региона и приезжим пока не придется. О состоянии и готовности санаторного комплекса шла речь на выездном совещании минархстроя, минздрава республики и администрации Княжпогостского района.

Как отметил заместитель министра строительства, тарифов, ЖКХ и дорожного хозяйства Коми Сергей Двуреченский, сегодня на объекте работы не ведутся из-за отсутствия проектно-сметной документации. Начальник управления строительства минстроя Максим Майбер поведал, что 22 декабря управлением государственной экспертизы в отношении проектной документации выдали отрицательное заключение, в котором обозначили перечень замечаний. После их устранения документацию сдадут на повторную экспертизу.

Сейчас комплекс пребывает в поддерживающем режиме: запущена котельная, в корпусах тепло.

В высокой степени готовности находятся спальный и общественный корпуса, остается лишь подтвердить эту готовность инструментальным обследованием. Больше всего замечаний по корпусу №3, который является центральным и через который проходят все сети.

Почему вопрос с бальнеологическим лечением будет решаться на втором этапе запуска санатория, рассказал Сергей Двуреченский. С того момента, когда на противоположном берегу реки Вымь заработал первый «деревянный» комплекс Сереговского санатория, требования к утилизации бальнеологических отходов изменились. Если с грязью понятно, ее можно вывозить на полигон твердых бытовых отходов в Емву, то с минеральными водами сложнее. Используемую минеральную воду нельзя сбрасывать в реку, так как это может плохо отразиться на экологическом состоянии. Прорабатывался вопрос по регенерации воды, но выяснилось, что минеральная вода используется не в чистом виде, а в разбавленном. Процент «разбавленности» и концентрации зависит от назначенного лечения, соответственно регенерировать ее невозможно.

Первоочередную задачу Сергей Двуреченский видит в том, чтобы довести санаторий до состояния приема пациентов, пусть пока и без бальнеологии. В стенах санатория на первом этапе могла бы осуществляться общая оздоровительная медицина, сердечно-сосудистое и опорно-двигательное лечение.

Марина Щербинина

Фото Виктора Бобыря