В борьбе за тишину

Жители Коми пожаловались на «неуязвимость» шумных соседей

Самыми шумными горожанами в Коми являются жители Сыктывкара, самые тихие люди живут в Инте и Усинске. Такой вывод можно сделать на основании статистических данных, прозвучавших в ходе прямой линии, посвященной исполнению республиканского закона о тишине. Мероприятие состоялось в среду в Общественной приемной главы республики.

Напомним, сейчас по заявлению гражданина сотрудники полиции собирают материалы о нарушении закона о тишине и передают их в администрацию муниципального образования, где специалисты составляют протоколы об административном правонарушении и передают их в суд, который выносит решение. За 2016 год в Коми число заявлений о нарушениях закона о тишине превысило 10 тысяч. Протоколы по фактам совершения административных правонарушений были составлены лишь в половине случаев, поскольку не всегда сообщения о нарушении тишины подтверждались.

По данным МВД региона, в Сыктывкаре за год зафиксировано около четырех тысяч жалоб на нарушения закона о тишине, в Инте и Усинске – чуть меньше четырехсот. Среди сельских поселений самым тихим оказалось село Койгородок – всего 39 сообщений. Как подчеркнули участники прямой линии, заявления о нарушении закона о тишине в подавляющем большинстве случаев поступают от жильцов многоквартирных домов. Люди, проживающие в частных домах, жалуются на соседей редко.

Заявленная тема прямой линии настолько волнует жителей республики, что телефон буквально не умолкал. Было много вполне ожидаемых звонков от людей, уставших терпеть выходки шумных соседей, но одна из жительниц Сыктывкара удивила участников мероприятия неожиданной постановкой проблемы, заявив, что ее терроризируют борцы за тишину.

Сыктывкарка утверждала, что жалобы на нее сыплются в полицию без всякого повода, поскольку ни она сама, ни ее муж, ни двое их маленьких детей никакого шума не производят, а одна их неугомонная соседка постоянно звонит стражам порядка. В итоге теперь жительницу Сыктывкара вызывают в суд, она вынуждена будет тратить время и силы, доказывать, что шума не было. По мнению дозвонившейся, все это происходит лишь от того, что в законе нет четкого определения, звуки какой громкости нужно считать шумом, а оценки соседей субъективны – кому-то и громкий разговор соседей кажется невыносимым шумом. Присутствовавшие на прямой линии члены Общественного совета при МВД Коми согласились с тем, что этот момент в законе не очень четко прописан.

Начальник отдела участковых уполномоченных МВД республики Дмитрий Пятков подчеркнул, что у полиции есть такая обязанность – прибыть по вызову и собрать материалы. При этом представитель министерства отметил, что, выполняя эту работу, сотрудники полиции опрашивают не только заявителя, но и других соседей, которые могли слышать шум.

Сперва жительница Сыктывкара предложила добавить в закон конкретный уровень шума (в децибелах), за производство которого граждане должны будут нести ответственность. Правда, она не пояснила, каким образом человек, проснувшийся ночью от грохота у соседей, будет измерять уровень этого шума и фиксировать замеры.

Чуть позже эта же женщина позвонила еще раз и поделилась новой идеей: наказывать только за те нарушения шума, которые зафиксировали лично сотрудники полиции. Это предложение общественники, по личному опыту знающие о том, как «неторопливо» прибывает полиция по подобным вызовам, встретили в штыки: к тому моменту как страж порядка подойдет к двери нарушителя, тот уже может спать спокойным сном младенца и видеть десятый сон. В конце концов, сыктывкарке предложили обратиться в суд со встречными претензиями к соседке, которая на нее якобы напрасно жалуется, и требовать в том числе компенсацию нанесенного морального ущерба.

Жительница Вуктыла тоже высказала претензии к форме реализации закона о тишине. По рассказу женщины, однажды в субботу в семь часов утра сосед начал сверлить дыры в стене (а по закону в выходные дни начинать шуметь можно только в девять утра). Женщина позвонила в полицию, назвала свои данные, сообщила о правонарушении. После этого она ждала полицию (то есть не спала, хотя сосед уже и сверлить перестал). Прибывшие полицейские взяли у нее объяснения, что заняло еще какое-то время, потом стражи порядка пошли опрашивать других соседей и снова разбудили тех, кто сумел заснуть после «сеанса» строительных работ. В итоге утро было испорчено окончательно. Женщина предложила полицейским изменить порядок действий в таких случаях: отложив опрос потерпевших, взяться за работу непосредственно с нарушителем спокойствия.

Дмитрий Пятков не стал отрицать, что разбирательства отнимают время, и посоветовал, если есть возможность, поговорить с соседями по-хорошему – может, люди просто не знают, что в выходные надо соблюдать тишину до девяти утра. Если не получается поговорить, можно повесить в подъезде объявление с выдержками из закона о тишине.

– С соседями лучше жить дружно, – резюмировал Дмитрий Пятков.

К сожалению, далеко не у всех жителей Коми есть возможность следовать этому принципу. Дозвонившиеся на прямую линию жители рассказывали о тяготах сосуществования с нарушителями спокойствия, на которых не действуют никакие методы внушения. Так, семью, проживающую в одном из домов по улице Старовского в Сыктывкаре, уже третий год донимает сосед-меломан, который слушает громкую музыку днем и ночью.

Соседи много раз вызывали полицию, нарушителя тишины даже приговаривали к штрафу (и не единожды), но свою привычку он не изменил. Сыктывкарка объяснила, что у этого молодого человека богатые родители, которые дают ему достаточно денег, в том числе и на уплату штрафов. Во всяком случае, нарушитель утверждает, что штрафы платит, а музыку слушать не бросит. Общественники предположили, что хотя бы кратковременный отдых страдающим от меломана соседям даст новое положение республиканского закона, которое предусматривает соблюдение тишины с 13 до 15 часов. Но Дмитрий Пятков уточнил, что с 13 до 15 часов запрещены лишь шумные строительные работы. Участники прямой линии признали, что повлиять на меломана будет непросто, но посоветовали женщине не сдаваться и добиваться тишины, вызывая полицию при каждом нарушении.

А вот меломан, который изводит жильцов одного из домов в селе Выльгорт, действует хитрее: громко включает музыку только днем. Но и этого достаточно, чтобы люди чувствовали себя в своих квартирах неуютно. Одна из соседок любителя музыки позвонила, чтобы узнать, что делать, если тишина грубо нарушается днем. Дмитрий Пятков посоветовал поговорить с шумным соседом и попытаться убедить его вести себя тише.

Один из участников прямой линии попросил у Дмитрия Пяткова совет: куда обращаться, если сосед нарушает тишину, – в дежурную часть отдела полиции или к участковому. Представитель МВД ответил, что в этом случае гражданин может сам выбирать, кому звонить, но рекомендовал все же начать со звонка в дежурную часть полиции.

Людмила ВЛАСОВА

В октябре минувшего года вступил в силу региональный закон «Об обеспечении тишины и покоя граждан на территории Республики Коми». Законом четко установлены периоды времени, когда шуметь строго запрещено:

– в будние дни с 22 до 7 часов;

– в выходные и праздники с 22 до 9 часов;

– с 13 до 15 часов действует запрет на шумные ремонтные работы в жилых домах, общежитиях и гостиницах.

Нарушение закона о тишине влечет предупреждение или наложение административного штрафа: на граждан – в размере от трех до четырех тысяч рублей; на должностных лиц – от десяти до сорока тысяч рублей; на юридических лиц – от ста до двухсот тысяч рублей.

В законе прописано, что шуметь запрещается не только в квартирах, но и на придомовых территориях жилых домов, стоянках автомобильного транспорта, детских и спортивных площадках. Это важное уточнение должно избавить жильцов от молодежных компаний, которые в теплое время года так любят «отдыхать» на скамейках возле подъездов.