Карта науки создана в республике

Ко Дню российской науки, который традиционно отмечается 8 февраля, в республике создали прототип Карты науки региона. Это информационно-справочная система в интернете, в которой можно узнать региональные и федеральные новости мира науки.

Карта должна стать одним из базовых мероприятий разрабатываемой Дорожной карты внедрения регионального стандарта научного обеспечения промышленного роста и социального развития республики. Предусматривается группировка по отраслям науки и по организациям и возможность доступа к информации о научно-инновационной инфраструктуре республики для выполнения разных видов исследований. Отдельный блок выделят молодым ученым.

Участники рабочей группы по разработке проекта представили действующую модель ресурса главе республики Сергею Гапликову.

– У нас очень квалифицированный состав и докторов наук, и кандидатов, и молодых ученых, чьи знания и разработки интересны с точки зрения практического применения для развития республики в целом и отдельных отраслей экономики, более качественного хозяйствования на всех уровнях, – отметил Сергей Гапликов. – Подобные проекты дают возможность самим участникам для их дальнейшего развития как ученых, а значит, развития в целом науки в Коми.

По словам главы региона, необходимо эффективно использовать имеющийся потенциал, направлять его на решение важных стратегических задач социально-экономического развития республики. Ученые должны стать экспертами при разработке государственных программ, давать свои заключения при продвижении наших инициатив на федеральный уровень.

– Можно только приветствовать появление информационного портала, – прокомментировал новый проект научный сотрудник сектора фольклора ИЯЛИ КНЦ УрО РАН кандидат филологических наук Алексей Рассыхаев. – Но удручает то, что это происходит на фоне агрессивного реформирования науки и желания властей быстро получить практические результаты от мизерных грантов.

На портале предполагается разместить исчерпывающие данные о работающих на территории региона ученых, их исследованиях и разработках, а также о возможности создания проектных групп для решения различного рода задач. На карте можно найти ссылки на сайты вузов и институтов республики. А в серии самопрезентаций «Мой вклад в науку – на благо Республики Коми» известные ученые и педагоги рассказывают о себе.

Артур АРТЕЕВ