Ректор КРИРО Галина Китайгородская: «Вуз должен стать идеологом госполитики в сфере образования Коми»

В середине января в Коми республиканском институте развития образования (КРИРО) поменялось руководство: институт возглавила новый ректор, кандидат филологических наук Галина Китайгородская. В интервью «Республике» она рассказала, какие изменения в ближайшее время произойдут в вузе и какими новыми направлениями пополнится перечень предлагаемых институтом образовательных услуг.

– Какие цели были поставлены перед вами правительством республики при назначении на эту должность?

– При обсуждении стратегии развития института было определено, что вуз, опираясь на свой потенциал и опыт, должен стать лидером, идеологом и оператором государственной политики в сфере образования Коми, разработчиком и исполнителем проектов по развитию кадрового потенциала отрасли образования.

– Что это значит для рядового жителя республики?

– Если коротко, то это означает создание дополнительных возможностей для непрерывного образования не только педагогических работников, как это было у нас ранее, но для всех слоев населения. Ведь на деле система образования многослойная и многоуровневая, а наш институт до недавнего времени был сосредоточен только на сопровождении системы общего образования, которое включает в себя уровни дошкольного, начального, основного и среднего общего образования. Безусловно, это важные направления работы, однако наша система образования включает и другие подсистемы: это и профессиональное, и дополнительное профессиональное, и дополнительное образование детей и взрослых. А это дополнительные возможности для каждого жителя республики.

Институт является той структурой, которая занимается научно-методическим сопровождением реализации федеральных государственных образовательных стандартов (ФГОС) образовательными организациями всех видов и типов. Эти общие требования и позволяют проектировать стратегию образования каждого человека в течение всей жизни. В этом случае образование не завершается получением университетского диплома, а является непрерывным процессом, сопровождающим профессиональное и личностное развитие человека.

Поэтому в институте сейчас появляются новые направления работы и новые структурные подразделения, например, уже создан центр развития системы независимых квалификаций. Эта структура будет отвечать за реализацию нового вида работы не только для института, но и для Республики Коми и всей России. Сейчас в каждом регионе будут создаваться такие независимые центры оценки квалификаций.

– То есть в функции института теперь входит создание возможностей для непрерывного образования любого желающего?

– Да, к примеру, сейчас на государственном уровне разработана система дополнительного образования для детей и взрослых. Это тот случай, когда мы предлагаем образовательные услуги по потребности. Например, у нас сейчас есть интересная программа «Палитра», связанная с творческим развитием взрослых людей. Как вариант: родитель привел к нам ребенка на кружок «Робототехника», а сам в это время может обучаться основам живописи. Недавно на ученом совете мы рассматривали стратегию маркетинга нашего института, определили круг наших потенциальных потребителей, анализировали наши возможности по продвижению новых образовательных услуг не только для педагогических работников, но и для любого желающего.

– Значит ли это, что теперь любой человек, желающий, например, расширить свои знания в области психологии, может просто прийти к вам на курсы, где ему будут предложены интересующие его знания?

– Да, планируется, что это будет именно так. Кстати, к психологии сегодня наблюдается повышенный интерес не только в кругу специалистов в этой области, но и у обычных людей, которые интересуются собственным личностным развитием. У нас уже сейчас разработаны психологические семинары, курсы по саморазвитию, тренинги по личным проблемам, которые войдут в программу. Она будет систематизирована с точки зрения востребованности.

– По итогам учебы будет выдаваться какой-то документ даже тем, кто обучается для своего личного развития?

– Конечно. В зависимости от того, на сколько часов рассчитана программа, будет выдаваться сертификат или удостоверение (от 16 часов). Если это программа переподготовки (от 250 часов) – то это будет диплом.

– Сейчас в школах активно идет обучение по новым государственным образовательным стандартам. Может ли учитель, долгое время не работавший в школе и пожелавший туда вернуться, пройти у вас переобучение?

– Однозначно сможет. У нас ежемесячно проходят курсы повышения квалификации. Они очень востребованы педагогическими работниками. В зависимости от потребности, которая будет выявлена в ходе профессиональной диагностики, будет создана адресная программа лично для каждого. То есть диагностика позволит выявить слабые места в профессиональной деятельности, и будет разработана программа, позволяющая решить эти проблемы. Это могут быть курсы от 16 до ста с лишним часов. По итогам будет выдан документ, и любой директор с удовольствием примет учителя после таких курсов, даже если тот долгое время не работал в школе.

Если у кого-то нет возможности стационарно обучаться, мы можем предложить дистанционные программы, которые предусматривают возможность постоянного общения с нашими наставниками, коуч-консультантами и методистами. Допустим, если у педагога возникает сложность по освоению какого-то модуля, он может задать вопрос в онлайн-режиме.

– Центр по развитию национальной системы квалификаций уже создан?

– Он создан 20 января 2017 года. Возглавляет его вице-президент Союза промышленников и предпринимателей Коми Владислав Рудой, который работает у нас в штате. Совместно мы будем формировать в республике национальную систему оценки квалификаций. Нам необходимо скоординировать работу по формированию экспертного сообщества и единой идеологии. Потому что иногда квалификацию понимают по-разному. Нужно объединить всех экспертов в понимании того, что профессиональный стандарт и национальная рамка квалификаций – это требования государства.

Наша республика – регион-«пилот», перед которым была поставлена задача такой центр создать. Ведь есть профессиональное образование с получением диплома и есть много навыков и умений, которые нарабатываются уже непосредственно на практике. То, что получено в вузе или техникуме, зачастую разнится с тем, что требует работодатель. Диплом сегодня, к сожалению, не всегда подтверждает квалификацию, поэтому президентом страны была поставлена задача создать такие центры. К тому же это уже международный опыт. В центрах оценки квалификаций будут учитываться навыки, определенные профессиональным стандартом. Сейчас будут разрабатываться контрольно-измерительные материалы.

– Как это будет выглядеть на практике? Человек должен сам добровольно прийти в центр, где будет произведена оценка его квалификации, или его должен направить работодатель? Насколько известно, в законе это носит рекомендательный характер, и никто никого обязать не может.

– По федеральному закону это действительно делается добровольно. Центр оценки квалификаций – это самостоятельная организация. Мы только должны их методически сопроводить. Они должны быть независимы от профессиональных учебных заведений и будут создаваться из числа экспертов. Любой гражданин может проявить инициативу и пройти оценку своей квалификации в таком центре. Да, в настоящее время это будет услуга платная, а как будет дальше, не знаю. Работодатель может только посоветовать своему работнику пройти оценку квалификации, но обязать не может. К 2020 году, когда будут введены в действие все федеральные профессиональные стандарты и когда будет видно, что специалист соответствует или не соответствует профстандарту, я думаю, люди сами пойдут в центры за подтверждением своей квалификации.

Беседовала Галина ГАЕВА

Фото Артура АРТЕЕВА