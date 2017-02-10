Домашний очаг Вязовых

Секреты счастья победителей всероссийского конкурса «Семья года»

Семья Евгения и Светланы Вязовых из села Объячево победила во всероссийском конкурсе «Семья года». На конкурс поступило 294 заявки из 79 регионов страны. Отбор проводился по пяти номинациям: «Многодетная семья», «Молодая семья», «Золотая семья России», «Семья – хранитель традиций» и «Сельская семья». Семью Вязовых признали лучшей в номинации «Сельская семья». В минувшее воскресенье корреспондент «Республики» побывал в гостях у Вязовых и узнал некоторые секреты их семейного счастья.

Семья Вязовых официально считается многодетной: у Евгения и Светланы трое детей. Старший, восемнадцатилетний Алексей, уже студент, сейчас он учится на первом курсе Поволжского государственного технологического университета в Йошкар-Оле. Средняя дочка – тринадцатилетняя Виолетта – ученица седьмого класса, а младшая – четырехлетняя Вероника – ходит в детский сад. Отец семейства Евгений Вязов – мастер леса, руководит работой вахтовиков-лесозаготовителей. Его жена Светлана в январе возглавила Прилузский районный краеведческий музей имени Ивана Яборова. Именно там она и встретила корреспондента издания. Она увлеченно рассказала о свой работе, с гордостью показала музейные экспонаты и сообщила о том, что в этом году музей отметит свой полувековой юбилей.

Большой, уютный дом в центре села семья Вязовых, можно сказать, возвела своими руками. Купили старенький домик и довели его до ума. Во дворе стоит детская площадка с горкой и качелями, с красивой беседкой, есть огород, теплицы. Как рассказала Светлана Вязова, в теплице уже много лет она выращивает арбузы и дыни. Минувшим жарким летом урожай оказался особенно щедрым, и из дынь наварили варенье.

В воскресный день в доме находились лишь Виолетта и Вероника.

– Муж сейчас работает на вахте в лесу, – пояснила женщина. – А сына мы сегодня утром проводили на учебу.

Светлана Вязова рассказала историю создания своей семьи:

– С Евгением мы сочетались браком 22 августа 1998 года. Так что день рождения нашей семьи совпал с днем рождения республики. Мы выросли в разных населенных пунктах района. Я из села Читаево, а муж из поселка Кыддзявидзь. Познакомились на учебе в городе. Второй важный этап в нашей семейной жизни – это рождение первенца Алексея. Третий – рождение Виолетты, четвертый – рождение Вероники. Еще одним важным этапом в развитии семьи можно назвать строительство и ремонт нашего большого и уютного дома, в котором все сделано с любовью. В нашей семье за одной, казалось бы, самой большой победой идет всегда еще более грандиозная. Но самое значительное достижение в жизни нашей семьи – это наши дети, здоровые и счастливые. Именно они озаряют нашу жизнь светом, и мы счастливы вместе. Сама я выросла в многодетной сельской семье, и мы с мужем никогда не боялись многодетности. Наоборот, мечтали о том, что у нас будет много детей.

По словам женщины, детские комнаты достраивались по мере рождения детей. Хозяин семьи просто делал пристройки к дому. Сейчас у старших детей отдельные апартаменты, а кровать младшей пока стоит в родительской спальне. Семью объединяет общий труд и творчество.

– С ранних лет мы приучаем детей к труду, – рассказала хозяйка дома. – Вместе сажаем и копаем картошку. Это одна из наших семейных традиций. Дети активно помогают по дому, знают свои обязанности. Другая традиция, очень любимая нами, – это совместный семейный досуг. Мы любим лыжные походы, вылазки на природу, приобщаем детей к здоровому образу жизни. Активно путешествуем по России. В отпуске дома сидеть не любим. Позапрошлым летом ездили всей семьей в Крым.

Помимо лыж, у каждого домочадца есть собственный велосипед. Летом Вязовы прокладывают свои веломаршруты к реке, к красивым лесным полянам. Как и все сельчане, собирают грибы, ягоды и целебные травы. К семейным торжествам готовят праздничный пирог, выпускают семейную стенгазету и рисуют поздравительные открытки.

В каждом из своих детей Евгений и Светлана умеют разглядеть личность, поощряют самостоятельность, развивают художественные способности. Светлана с детства любит рукодельничать: вяжет, шьет, делает сувениры из газетных трубочек и прочего бросового материала. С весны до осени занимается огородом и цветами. Соседи и просто прохожие любуются ее цветником. Евгений в свободное время любит мастерить своими руками. Также он научил детей играм в шашки и шахматы.

Алексей помогает отцу с раннего детства, занимается лыжным спортом и туризмом, как и вся молодежь, увлекается компьютером. Заядлый лыжник, он не один раз представлял школу и район на спортивных соревнованиях, занимал призовые места.

Виолетта – музыкальный ребенок. Она поет и играет на фортепьяно, сочиняет песни и стихи. Девочка занимается в местной детской музыкальной школе, поет сольно и в вокальном коллективе «Малиновый дождь». Для домашних репетиций ей купили компактный синтезатор. Школьница выступает на сценах не только родного района и республики, но и России. Ее сольное пение звучит на конкурсах юных вокалистов на приз Ольги Сосновской. Виолетта участвовала в творческом проекте «Альфия Коротаева зажигает огни». На международном фестивале-конкурсе «Казанские узоры» она получила диплом первой степени. Мама научила Виолетту вязать и шить, плести из бисера.

Младшая Вероника – любознательный и активный ребенок, любит петь и танцевать, рисовать и лепить из соленого теста, читать книги и рассказывать наизусть стихи. Девочка занимается в хореографическом коллективе «Орион». Дети радуют родителей своей самостоятельностью, свободное время у них всегда распределено, занятия расписаны, увлечения не мешают учебе.

– Мы с рождения живем в селе, привыкли к деревенской жизни, – рассказала Светлана. – Город не прельщает нас своей суетой, многолюдностью. В селе тихо, спокойно, мирный уклад жизни, природа, чистый воздух. Жить в селе не тяжело, работать на земле, в огороде мы не боимся. Силы, наверное, придает любовь к жизни, родной край, родная земля, где мы выросли, а теперь растим и воспитываем своих детей. Растим их патриотами своей земли.

Для конкурса по инициативе хозяйки дома нарисовали родословное древо семьи, уходящее вглубь на семь поколений. Среди их предков – коми, русские и немцы. Она же придумала герб и гимн семьи, в которых отражены все фамильные ценности и традиции. Герб имеет форму сердца из сложенных двух ладоней – это родители. В ладонях три ромашки – дети.

По итогам проведения всероссийского конкурса его организаторы издали почетную книгу «Семья года. Россия, 2016» с информацией обо всех семьях-победителях. О Вязовых написано на сотой странице этого фолианта. Ожидается, что официальное чествование семьи в Республике Коми будет приурочено к Международному дню семьи.

– Главная наша забота с мужем – это воспитание детей, – добавила в заключение Светлана. – Мы хотим, чтобы они выросли трудолюбивыми, грамотными, смогли получить хорошее образование и стать состоявшимися в жизни людьми. Для этого прилагаем все усилия, ведь дети – это наше счастье, они цветы жизни. Живем ради них. Мы работаем, наши дети учатся, у нас свой собственный дом, в котором царят любовь и взаимопонимание. Поэтому своей жизнью довольны и по-настоящему счастливы.

Артур АРТЕЕВ

Фото автора

Победа во всероссийском конкурсе «Семья года» – это уже не первое признание родительских заслуг супругов Вязовых. Два года назад за достойное воспитание детей и сохранение семейных традиций супруги Вязовы победили в районном конкурсе среди многодетных семей и были отмечены благодарственными письмами и грамотами руководства Прилузского района. В 2015 году семья Вязовых стала лауреатом первой премии правительства Коми лучшим многодетным семьям региона.