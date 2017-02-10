Акифу Саядову добавили срок

Ухтинский городской суд вынес новый приговор бывшему генеральному директору ОАО «Ухтанефтегазгеология» Акифу Саядову, который уже признан виновным в совершении ряда преступлений. На этот раз суд счел доказанной вину Акифа Саядова в легализации денег, приобретенных преступным путем. Срок наказания осужденного увеличился на полтора года. Уголовное дело рассмотрено после отмены по апелляционному представлению прокуратуры оправдательного приговора, вынесенного Саядову в августе 2016 года.

Как сообщила прокуратура Коми, Саядов, будучи директором ОАО «Ухтанефтегазгеология», 100 процентов акций которого принадлежит Российской Федерации, после хищения денежных средств предприятия в течение 2013-2014 гг. поручил подчиненным перевести 17,6 миллиона рублей на расчетный счет ООО «П-ЕвроЭлитСтройЛюкс-М». Из поступивших средств 14,1 миллиона рублей были перечислены ООО «Атлантис», оттуда – на счета 12 фирм-однодневок, а далее – на счета ряда граждан. Те обналичили средства и передали их Саядову.

В ходе расследования сторона защиты пыталась объяснить перечисление указанных сумм необходимостью оплаты оборудования, однако его поставка не осуществлялась, а заключенный договор был фиктивным. Из справки Межрегионального управления Росфинмониторинга по Северо-Западному федеральному округу следует, что ООО «Атлантис» является фиктивным предприятием, счет общества используется для осуществления транзитных операций в рамках схем обналичивания.

Помимо этого, в 2012 году Саядов для легализации денежных средств, похищенных у ЗАО «Интанефть», дал указание введенным в заблуждение лицам совершить ряд финансовых операций и обналичить средства. Наличные деньги в размере 8,7 миллиона рублей были переданы Саядову.

В ходе рассмотрения дела Саядов вину не признал. Однако суд, согласившись с мнением гособвинения, назначил подсудимому с учетом ранее назначенного наказания четыре с половиной года лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Также осужденный обязан заплатить в доход государства штраф – миллион рублей. Кроме того, суд конфисковал в доход государства легализованные деньги – 22,8 миллиона рублей. Приговор не вступил в законную силу.

Светлана СОЛОВЬЕВА

Фото Виктора Бобыря, БНК