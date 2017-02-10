Многодетным семьям сохранили льготу

Компенсация родительской платы за детский сад не отменяется, изменяются только критерии ее предоставления и порядок подачи документов. Об этом заявила заместитель министра образования Коми Вероника Лесикова на прошедшей в четверг прямой линии, посвященной выплатам компенсации родительской платы.

Поводом для встречи в Общественной приемной главы Коми и дополнительных разъяснений нового порядка предоставления компенсации стали многочисленные звонки от родителей дошколят и большей частью – от многодетных. Особенное волнение вызвало решение руководства Сыктывкара отменить на муниципальном уровне 50-процентную компенсацию многодетным семьям. В минувший четверг обеспокоенные родители даже организовали стихийный митинг у Вечного огня.

В прямой линии приняли участие представители многодетных семей, прокуратуры, правительства и Госсовета региона. Как прозвучало на прямой линии, информацию об отмене 50-процентной компенсации в Сыктывкаре довели до главы Коми Сергея Гапликова. Руководство республики признало решение столичной мэрии идущим вразрез с государственной социальной политикой. На совместном совещании представителей правительства Коми, администрации Сыктывкара и представителей Ассоциации многодетных семей было принято решение о восстановлении в городе данного вида поддержки.

Комментируя эту ситуацию, заместитель председателя правительства – министр образования Коми Наталья Михальченкова подчеркнула, что решение города не учло социальную значимость этой поддержки для многодетных семей, поэтому правительство республики считает необходимым ее восстановить.

О том, из чего складывается плата за детский сад, рассказала Вероника Лесикова. За счет субвенции из республиканского бюджета в пределах установленных нормативов оплачиваются затраты, связанные с оплатой труда педагогических работников, учебные расходы, зарплата административно-управленческого и вспомогательного персонала.

Расходы на содержание имущества, сверхнормативные расходы на фонд оплаты труда и на приобретение необходимого оборудования оплачиваются за счет местного бюджета. Третий источник содержания детей в детских садах — родительская плата. По сути родители платят только за питание детей. Плюс не более пяти процентов от родительской платы составляют расходы на хозяйственные нужды: приобретение салфеток, туалетной бумаги, чистящих средств. Причем ограничение в пять процентов строго выдерживается по каждому муниципалитету. Стоимость питания рассчитывается исходя из необходимого ежедневного набора продуктов, установленного Роспотребнадзором.

Вероника Лесикова еще раз подчеркнула, что для основной массы родителей компенсация сохраняется. И слухи об отмене закона о предоставлении этой льготы – всего лишь искажение информации. Изменяется лишь порядок обращения за компенсацией и критерии ее назначения. В Коми компенсация устанавливается для тех родителей, которые имеют доход не выше полутора прожиточных минимумов на каждого члена семьи.

– Часть субъектов России пошла по пути малоимущности, то есть взяли за критерий не более одного прожиточного минимума. Где-то в качестве критерия был взят минимальный размер оплаты труда. И лишь несколько субъектов пошли по тому же пути, что и Коми, установив полтора размера прожиточного минимума в качестве критерия при назначении компенсации, – рассказала замминистра.

К примеру, на северных территориях республики семья из двух человек для получения права на компенсацию должна иметь доход, не превышающий 42 936 рублей. Семья из трех человек – 64 346 рублей. На южных территориях эти суммы соответственно равны 35 943 рублям и 54 621 рублю.

– На встречах с родителями нам задавали вопросы типа: «Вы же не учитываете, что я плачу еще и кредит, а у меня жена – домохозяйка», – рассказала Вероника Лесикова. – А когда начинали разбираться, то выяснялось, что доход семьи ниже установленного. Просто родителям не надо волноваться, а стоит прежде изучить условия получения компенсации.

Что касается порядка предоставления документов, то, если раньше родитель просто писал заявление на получение компенсации и прилагал документ, удостоверяющий личность, и свидетельства о рождении детей, то сейчас дополнительно нужно представить копии документов, удостоверяющих личность самих родителей, и копии свидетельства о рождении всех детей. Кроме этого, нужно подтвердить доход семьи справками по форме 2-НДФЛ. Если семья уже имеет статус малоимущей, родителям можно просто представить справку об этом. Для подачи документов установлен переходный период с 1 февраля до 1 мая. Если, к примеру, родители задержались и принесли документы в мае, им будет предоставлена компенсация за предыдущий период. Документы представляются раз в год.

– Анализ уровня доходов населения по сельским территориям и уровня оплаты труда в социальной сфере позволяет сделать вывод о том, что компенсация однозначно будет сохранена практически для всех жителей села и работников социальной сферы, поскольку их уровень доходов ниже установленного критерия, – заверила Вероника Лесикова.

В свою очередь председатель комитета по социальной политике Госсовета Коми Наталья Паншина заверила присутствующих, что депутатский корпус республики не пойдет по пути ухудшения ситуации для многодетных и вообще в целом семей, имеющих детей.

– Но мы живем в правовом государстве и должны исполнять федеральное законодательство, и в частности 388-й закон. Мы не имеем права его обойти, – пояснила она.

По словам депутата, парламентариями вместе с руководством республики была проведена большая работа, на площадке Общественной палаты Коми были учтены все пожелания. В рамках закона установить критерии нуждаемости было просто необходимо. Уже в прошлом году более 60 субъектов пошли по этому пути, было отменено более 50 видов социальных выплат. Но многодетная семья входит в группу риска в плане социальной незащищенности, поэтому как российское, так и наше республиканское правительства во главу угла ставят помощь именно им.

Кроме региональных льгот, в Коми существуют социальные выплаты на муниципальном уровне. Но единого подхода нигде нет: в Сыктывдинском районе, например, компенсация многодетным составляет 25%, в Сыктывкаре — 50, в Печоре компенсируют через продукты — тоже 50. Наталья Паншина пообещала, что депутаты будут мониторить ситуацию с целью выработки единого подхода во всех муниципалитетах и пересмотра компенсаций для многодетных в сторону увеличения.

– Считать сегодня умеют все. Или мы размажем кашу по тарелке и дадим каждому ребенку по 345 рублей, что обеспеченные семьи даже и не почувствуют, или поможем тем, кто действительно нуждается? – продолжила депутат. – Люди должны почувствовать помощь государства, и наша цель – помочь именно тем, кто в этих средствах нуждается. Закон абсолютно не антисоциальный, и, поверьте, детям в карман мы не залезли. Во всех муниципалитетах подход должен быть одинаковый. Ни одна многодетная семья без внимания не останется – в этом я вас заверяю.

Галина ГАЕВА

Фото Татьяны НОВГОРОДЦЕВОЙ