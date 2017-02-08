Студенты выучат язык вражды и язык мира

В минувший вторник в Сыктывкаре состоялось открытие третьего сезона школы межэтнической журналистики. Восемнадцать ее учащихся, среди которых студенты института гуманитарных наук направления журналистики, рекламы и связей с общественностью, международных отношений СГУ и молодые журналисты, пройдут курс «Опыт освещения межнациональных отношений». 7 февраля они получили первое задание, следующая встреча пройдет через неделю.

По окончании школы все ее выпускники получат соответствующие сертификаты, а лучшие из них примут участие в выездной отчетной конференции, которая пройдет летом в МГУ, а также в учебном пресс-туре в одном из национальных регионов страны.

– Мы будем говорить об этнокультурном многообразии страны и региона в целом, знакомиться со специализированными изданиями на эту тему, с этическим кодексом этножурналистики, – рассказала о работе школы куратор начинающих журналистов, заместитель руководителя информационного агентства «Комиинформ», член регионального отделения Гильдии межэтнической журналистики Полина Романова. – Нужно научить будущих журналистов отличать язык вражды от языка мира, разбирать бытовые и этнические конфликты. Главное условие для журналиста – знание и уважение своих корней, знание своей истории. Школа межэтнической журналистики показывает, насколько большая и многообразная наша страна, насколько специфичны проблемы.

Также, по словам Полины Романовой, участники проекта смогут узнать законодательные основы нацполитики, разобраться в понятии экстремизма, в конфессиях, познакомятся с национальным многообразием Коми, проблемой миграции, смогут сравнить европейский и российский опыт. Значительная часть учебного времени будет посвящена практическим занятиям. Лучшие студенты получат возможность опубликовать свои материалы на страницах и в эфире региональных и федеральных СМИ. Во время занятий школы пройдут видеоконференции со студентами-журналистами других регионов, будут реализованы совместные исследовательские проекты.

Участников курсов поприветствовал директор «Издательского дома Коми» Вячеслав Попов. Он отметил, что одной из главных задач журналистов республики является сохранение культуры и языка коми.

– Я новичок в Гильдии межэтнической журналистики, – рассказал Вячеслав Попов «Республике». – Но за два года она дала мне многое как в профессиональном плане, так и в личном. Школа межэтнической журналистики полезна и начинающим журналистам, и уже опытным. Обучение в ней – это долгий и интересный путь, который научит правильно и корректно освещать межэтнические события. Журналист – это глас народа, и в своих статьях мы должны сделать все, чтобы все народы жили дружно, ценили и любили друг друга. Эта школа в первую очередь учит межэтническому уважению, почитанию традиций и обычаев разных народов.

Артур АРТЕЕВ