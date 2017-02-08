Тренировка на высоте

В среду утром в столице Коми состоялись пожарные учения, в ходе которых сотрудники МЧС отрабатывали спасение людей из высотных зданий – в данном случае из девятиэтажного общежития СГУ на улице Коммунистической.

По словам сотрудников МЧС, время для учений было выбрано не случайно – общежитие практически пусто, большинство студентов после сдачи зимней сессии разъехались на каникулы. Начальник Сыктывкарского пожарно-спасательного гарнизона Валерий Коренев пояснил, что, даже если бы студенты и были, их ни в коем случае не стали бы привлекать в качестве статистов, поскольку действия на высоте связаны с определенным риском, и на эту роль неподготовленных людей не возьмут. В качестве «спасаемых» выступали сотрудники МЧС. Основные средства спасения – пятидесятиметровые автоколенчатый подъемник и пожарная автолестница. Такая техника есть только в Сыктывкаре, где расположены самые высокие здания в Коми. В других городах пожарные пользуются техникой, рассчитанной на спасение с высоты до тридцати метров.

Первым к месту предполагаемого пожара прибыл автоколенчатый подъемник. Участники учений продемонстрировали четкие слаженные действия, и уже через несколько минут статисты, «ждавшие помощи» на верхних этажах общежития, были благополучно доставлены на землю.

Валерий Коренев сообщил, что с момента поступления сигнала о пожаре до того, как статисты оказались в безопасности, прошло около 16 минут. При этом время прибытия к месту пожара составило всего 5 минут 10 секунд – почти в два раза меньше установленного для города норматива в 10 минут. Еще одиннадцать минут ушло на то, чтобы «спасти» людей.

Как подчеркнул Валерий Коренев, в случае возникновения реального пожара к общежитию, где проживает большое количество людей, прибыли бы четыре пожарных подразделения и высотная техника. Это позволило бы и бороться с огнем, и спасать людей с разных этажей здания.

По данным сотрудников МЧС, в последние годы, к счастью, серьезных пожаров на верхних этажах высотных зданий в Сыктывкаре не возникало, но учения показали, что борцы с огнем готовы и к работе на высоте.

Людмила ВЛАСОВА

Фото Дмитрия НАПАЛКОВА