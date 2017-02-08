За карьерой – в армию

В Коми увеличивается число молодых людей, которые отказываются от отсрочек призыва в армию, предоставленных им в связи с прохождением обучения, и уходят служить. Об этом сообщил заместитель начальника отдела подготовки и призыва граждан на военную службу военного комиссариата республики Максим Бажуков на состоявшейся в понедельник в Общественной приемной главы региона прямой линии.

Эта тенденция обусловлена не только патриотическим подъемом, который наблюдается в стране в последние годы, но и практическим расчетом: у специалиста, отслужившего в армии, больше шансов устроиться на престижную работу.

Максим Бажуков отметил, что, например, на ярмарке вакансий в Ухте наблюдал, как кадровики крупных промышленных предприятий раскладывали резюме претендентов на две стопки, отделяя служивших в армии от неслуживших. По мнению Максима Бажукова, работодатели не очень заинтересованы в том, чтобы принять сотрудника, который через полгода или год уйдет в армию, – ему опять придется искать замену. Поэтому мужчины, отдавшие долг Родине, имеют преимущество при устройстве на работу – тем более когда речь идет о госслужбе или службе в правоохранительных органах. Многие студенты уходят в армию с третьего или четвертого курса вуза, чтобы, отслужив свой срок, доучиться, получить диплом и устроиться на хорошую работу «всерьез и надолго».

Но немало и таких учащихся, которых все же волнует предоставление отсрочки. Так, например, сыктывкарец, дозвонившийся на прямую линию, поинтересовался, на какую отсрочку может рассчитывать его восемнадцатилетний внук, который сейчас учится в среднем специальном учебном заведении. Пожилой мужчина переживал, что внуку придется уйти в армию раньше, чем он закончит учебу, – до получения заветных «корочек» еще три года. Максим Бажуков пояснил, что с 1 января 2017 года вступили в силу поправки к федеральному закону «О воинской обязанности и военной службе», касающиеся предоставления отсрочки учащимся средних специальных заведений. Теперь им предоставляется временное освобождение от армии на весь период освоения образовательных программ.

На прямой линии речь зашла и о нарушениях законодательства в области воинского учета. Максим Бажуков сообщил, что постановке на воинский учет подлежат граждане, достигшие возраста 17 лет (в этом году – юноши 2000 года рождения). Почти во всех случаях постановка на воинский учет организуется при содействии образовательных организаций. Проблемы возникают в основном с теми юношами, которые нечасто посещают учебные заведения, с ними приходится проводить определенную работу, объяснять, что неявка в установленный срок в комиссариат для постановки на воинский учет является административным правонарушением (статья 21.5 КоАП РФ).

Немало проблем военкомату доставляют юноши, которые уезжают из родного города учиться, но не сообщают об этом. Максим Бажуков напомнил, что несообщение в военкомат сведений об изменении месте жительства, семейного положения, образования, места работы или должности также является административным правонарушением.

Впрочем, иных призывников в скрытности не упрекнешь: в Коми были зафиксированы два случая, когда граждане сообщили в военкомат о смене пола. Юноши стали девушками после официальной постановки на воинский учет, гражданки предоставили в военкомат все документы, подтверждавшие смену пола. Выход из ситуации в военкомате нашли не сразу, но после консультаций с руководством новоявленных представительниц прекрасного пола сняли с воинского учета. Теперь в военкомате размышляют о том, что делать, если девушка изменит пол и решит пойти в армию. Таких случаев в Коми пока не было, но в наше время они возможны.

Впрочем, девушка и без того может попасть на службу в армию – но только по контракту. Представительницы слабого пола в основном могут претендовать на должности медицинского персонала и кадровой службы, не связанные непосредственно с боевыми действиями. В 2016 году среди 400 желавших поступить на военную службу по контракту оказались пять женщин.

В целом в 2016 году в военкоматах Коми прошли медосвидетельствование 4232 человека, 65,4 процента из них были признаны пригодными к службе. На первом месте по количеству «непризывных» заболеваний стоят психические расстройства, на втором – заболевания органов дыхания, на третьем – костно-мышечной системы.

Людмила ВЛАСОВА