Коми и Израиль ищут перспективы сотрудничества

На этой неделе Сыктывкар с трехдневным официальным деловым визитом посетил генеральный консул Израиля в Санкт-Петербурге Михаэль Лотем. Он встретился с главой региона Сергеем Гапликовым и обсудил перспективы сотрудничества. В частности, повышение уровня оказания медицинской помощи, развитие отдельных направлений животноводства, создание малых производств и туризм.

По информации пресс-службы главы Коми, генеральный консул подчеркнул, что Коми представляет серьезный интерес для реализации инвестиционных, инфраструктурных и научных проектов, а также обмена опытом в медицине, в частности онкологии, неонатологии и детской реабилитации. Также Михаэль Лотем отметил интерес деловых кругов Израиля к организации поставки из Коми оленины, рыбы и их субпродуктов.

Сергей Гапликов поблагодарил генерального консула за содействие в организации устойчивых деловых связей, отметив, что Республика Коми также заинтересована в налаживании активного взаимодействия с государством Израиль по различным направлениям экономики и в гуманитарной сфере.

В рамках визита Михаэль Лотем встретился с активистами еврейской общины Сыктывкара. Мероприятие прошло вечером

6 февраля в Доме дружбы народов Республики Коми. Гость на английском языке в неформальной обстановке пообщался с молодежью общины, а затем с представителями старшего поколения. Были подняты темы межнационального общения, учебы, путешествий, медицины, социальных аспектов, условий труда в Израиле и России. В общении с гостем также участвовала министр национальной политики Коми Елена Савтенко.

– Израиль может стать хорошим инвестором для Коми, – рассказал «Республике» председатель еврейской национально-культурной автономии Коми Леонид Зильберг. – Сейчас Израиль – единственная в мире высокоразвитая страна, у которой нет антироссийских санкций. Это дает нам специфические широкие возможности для сотрудничества, для инвестиций под израильским флагом. Наша община тоже в этом заинтересована. Мы готовы сделать все для того, чтобы израильский бизнес пришел в Коми и закрепился здесь. Конечно, визит Михаэля Лотема – это ознакомительная поездка, но она не ограничилась только культурной программой.

В программе визита были рабочие встречи с участием руководителей ряда региональных министерств, посещение крупных предприятий, научных и медицинских учреждений. Генконсул высоко оценил широкий ассортимент и качество выпускаемой в Коми продукции.

Артур АРТЕЕВ

Фото rkomi.ru