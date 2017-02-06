Папка для зампреда

Ольга Епифанова увезла из Коми в Госдуму кипу документов по проблемам региона

В конце минувшей недели республику посетила заместитель председателя Госдумы России Ольга Епифанова. Депутат от «Справедливой России» встретилась со спикером Госсовета Коми Надеждой Дорофеевой, руководителем администрации главы региона Михаилом Порядиным, пообщалась с журналистами.

На встрече Ольги Епифановой с Михаилом Порядиным обсуждались темы, актуальные как для всей России, так и для ее северных регионов. Речь, в частности, шла о повышении доступности медпомощи в труднодоступных и малонаселенных районах. Министр здравоохранения Коми Дмитрий Березин, участвовавший в общении, поделился своими идеями по поводу организации стационарной медпомощи, лекарственного обеспечения, кадрового обеспечения в таких населенных пунктах, сотрудничества регионов в плане работы санитарной авиации. Судя по всему, наработки Дмитрия Березина Ольге Епифановой пришлись по душе, поскольку позже, на встрече с журналистами, она весьма лестно охарактеризовала министра. Также Ольга Епифанова отметила, что очень перспективное направление – взаимопощь регионов в плане использования санитарной авиации, но пока федеральный закон не очень позволяет расширять подобные межбюджетные отношения. В целом же мержрегиональное взаимодействие могло бы принести много пользы для людей, живущих на границах регионов, зачастую им за той же медпомощью удобнее обращаться в поликлиники соседнего субъекта Федерации.

В Госсовете Коми разговор шел о продвижении законодательных услуг парламентариев региона в Госдуме. Ольга Епифанова заявила, что готова этому поспособствовать. Также обсуждался вопрос внесения изменения в Лесной кодекс России, законодательных моментов, связанных с развитием улично-дорожной сети, приобретения населением охотничьего оружия.

В итоге на встречу с журналистами Ольга Епифанова приехала с объемистой папкой, которая полностью не поместилась в ее сумку, – в правительстве и региональном парламенте ей передали целую кипу документов, касающихся различных проблем региона, которые нужно решать на федеральном уровне. Зампред Госдумы отвечала на вопросы СМИ о своей работе, рассказывала, на основании чего принималось то или иное законодательное решение.

Также Ольга Епифанова положительно отозвалась о Коми в плане преемственности власти: в связи со сменой губернатора в регионе не произошло тотальной «зачистки» местных кадров, как произошло, по ее словам, в Архангельской области, когда ее возглавил губернатор из другого региона. В Коми, несмотря на политические перестановки, осталась работать команда местных специалистов, которые хорошо знают проблемы и особенности региона.

Анна Потехина

Фото Дмитрия НАПАЛКОВА