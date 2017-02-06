Коми налаживает сотрудничество с Израилем

Сыктывкар с деловым визитом прибыла делегация Генерального консульства Государства Израиль в Санкт-Петербурге во главе с генеральным консулом Михаэлем Лотемом.

Цель визита – налаживание сотрудничества в области лесной отрасли и энергетики, медицины, водопользования, агропромышленного комплекса, культуры, образования и туризма, сообщает пресс-служба главы и правительства Коми.

В программе трехдневного пребывания в столице республики запланированы рабочие встречи с участием руководителей региональных министерств. В министерстве промышленности, природных ресурсов, энергетики и транспорта республики состоится презентация инвестиционного потенциала Коми.

Ожидается также, что делегация посетит объекты АО «Монди СЛПК», Сыктывкарский молочный завод, Республиканскую детскую клиническую больницу, Дом дружбы народов, музей геологии Института геологии Коми научного центра УрО РАН, Национальный музей республики.

Роман СЕМЕНОВ