Светлана Тюрнина представила в Выльгорте свои путевые заметки

Презентация книги «О тундре без прикрас» Светланы Тюрниной и Евгении Носовой прошла в минувшую пятницу в Выльгорте – в зале районного дома ремесел «Зарань». Соавтор книги Светлана Тюрнина рассказала о том, как собирала в тундре материал для книги. Жительница Санкт-Петербурга Евгения Носова пообщалась с читателями по скайпу.

Написанная в жанре путевых заметок, книга рассказывает о работе и быте ижемских оленеводов, вся жизнь которых подчинена циклу жизни оленя. Еще два года назад в Ижемском, Воркутинском и Интинском районах проводилось анкетирование населения о влиянии деятельности человека на состояние многолетнемерзлых грунтов в лесотундровой и тундровой природных зонах. Накопленная информация и легла в основу книги «О тундре без прикрас». Идею издания подсказали сами оленеводы, посетовавшие на отсутствие популярной литературы о традиционном укладе их жизни. И чтобы собрать материал для книги, в тундру отправилась Светлана Тюрнина.

– Всю жизнь я прожила на юге Республики Коми, – рассказала она. – Это, конечно, тоже север, но «южный север». И вот на пенсии я поехала на настоящий север. И в результате написала книгу о том, как пенсионерка с юга Коми впервые попала в тундру, что там увидела и узнала.

Помимо книги для взрослых в рамках проекта был издан познавательный комплект для детей «Волшебная тундра». В него входит детская книжка о мальчике Ерошке, живущем в тундре вместе со своими родителями. Книга написана по сочинениям детей оленеводов, обучающихся в воркутинской школе-интернате. Также в набор вошли пазл «Чум» и деревянный конструктор «Моя первая упряжка». Конструктор подготовлен специалистами отдела художественной обработки дерева дома ремесел «Зарань». Апробация набора прошла в декабре в детском саду Ижмы.

Рассказы о тундре Светланы Тюрниной и Евгении Носовой полны любви к северному краю, восхищения ее обитателями. В книге описаны не только прекрасные стороны тундры, но и сложности, с которым ежедневно сталкиваются оленеводы, проблемы экологии, сохранения культуры оленеводов. Любопытный факт отметила Светлана Тюрнина. Оленеводы сейчас весьма активно принимают протестантизм. И те из них, кто пришел в евангелическую веру, всерьез завязали с алкоголем. Не секрет, что «огненная вода» – это настоящее бедствие для северян.

– Люди не пьют уже много лет, – подчеркивает автор книги. – Даже гостям в таких чумах никто не нальет рюмки вина.

Книгу украсили фотоработы воркутинского фотографа Сергея Щербака. Сам он приехал на презентацию и представил зрителям подборку своих фотографий с изумительными воркутинскими пейзажами, водопадами, гротами.

Почетными гостями презентации стали депутат Госдумы России Ольга Епифанова, депутат Госсовета Коми Татьяна Саладина и руководитель администрации Сыктывдинского района Олег Лажанев. Последний поздравил Светлану Тюрнину с выходом книги и вручил благодарность главы Коми Сергея Гапликова за вклад в сохранение и развитие культуры республики.

Ольга Епифанова поблагодарила автора за книгу.

– Иногда мы забываем об исторических жителях этих территорий, об их борьбе за жизнь, – отметила депутат Госдумы. – А нужно помнить и помогать им сохранять самобытность.

Ольга Епифанова увезла из Выльгорта несколько экземпляров книги, чтобы подарить губернаторам других северных регионов.

К сожалению, книга издана мизерным тиражом – всего пятьдесят экземпляров. В продажу книга не поступит.

Артур АРТЕЕВ

Фото автора

Книга вышла в свет в конце 2016 года в рамках реализации проекта ПРООН/ГЭФ «Укрепление системы особо охраняемых природных территорий Республики Коми в целях сохранения биоразнообразия первичных лесов в районе верховьев реки Печора» и проекта ClimaEast «Сохранение и восстановление углеродных пулов и торфяных болот в зоне распространения вечной мерзлоты в Республике Коми и Ненецком автономном округе».