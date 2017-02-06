На кочах к Беринговому проливу

Во вторник в Центре коми культуры села Корткерос пройдет встреча с известным архангелогородцем, писателем, доктором наук, одним из организаторов Соловецкого морского музея, «соловецким человеком с головы до ног», как его называют коллеги и журналисты, путешественником и бардом Василием Матониным.

В рамках встречи гость расскажет о своем участии в уникальном морском путешествии с коллегами-учеными на кочах, реконструированных под деревянные суда экспедиции Семёна Дежнёва. Экспедиция, в которой принял участие Василий Матонин, и была посвящена 365-летию открытия первыми землепроходцами пролива, названного позже Беринговым, – от истоков Лены до города Анадырь.

В этот же день Василий Матонин уже как бард вместе с поэтами Надеждой Мирошниченко, Андреем Поповым и Александром Суворовым примет участие в творческой встрече «Потому что душа осияна». 8 февраля аналогичный музыкально-поэтический вечер пройдет в Сыктывкаре, в Литературном музее Ивана Куратова.

Марина Щербинина